Dormir en un yate por 950 euros, una de las opciones de alojamiento para disfrutar del Carnaval en Santa Cruz

En el caso de que los hoteles y los apartamentos vacacionales en Santa Cruz de Tenerife cuelguen el cartel de completo durante la celebración del Carnaval en la calle, aún quedaría una curiosa opción de alojamiento en la capital chicharrera, que aparece en las plataformas de búsqueda más populares. Se trata de un yate atracado en el Puerto de Santa Cruz, que también ofrece la experiencia de un tour con patrón privado, incluyendo cócteles, sándwiches y minibar.

Pasar la noche en este barco cuesta 950 euros, por ejemplo la del Lunes del Carnaval, el 16 de febrero, y 1.900 euros un fin de semana completo, por ejemplo el último de los bailes en la calle, entre el 20 y el 21 de febrero, es decir, dos noches. El yate cuenta con dos dormitorios y dos baños, y "dispone de TV de pantalla plana, toallas y ropa de cama".

De todas formas, a pesar de lo atractiva que pueda resultar esta experiencia, aún quedan habitaciones libres en algunos hoteles de la ciudad y en apartamentos de alquiler vacacional, aunque los precios se han disparado. Durante el Carnaval, pasar un fin de semana en Santa Cruz de Tenerife es entre tres y cuatro veces más caro.

Entre los hoteles de la zona centro del municipio chicharrero que aún ofrecen habitaciones para los dos fines de semana de los bailes se encuentran el Colón Rambla, el Hotel Escuela, el Taburiente, el Santa Cruz Contemporáneo, el Príncipe Paz, el Eurostarts Atlántida, el Hotel by Marriot, el Urban Anaga y el Innside.