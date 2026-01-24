El Carnaval triplica los precios de los hoteles y del alquiler vacacional en Santa Cruz

La celebración del Carnaval triplica los precios de los hoteles y de los apartamentos de alquiler vacacional en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Para el inicio de los bailes en la calle faltan unas tres semanas y el alojamiento turístico en la capital chicharrera está ya casi al completo. Es cierto que aún quedan algunas habitaciones, pero sus precios oscilan entre los 500 y los 1.100 euros para dos personas durante un fin de semana de la fiesta santacrucera (dos noches).

En la mayoría de los casos, y según las plataformas de búsqueda más utilizadas, como Booking, los precios se triplican si se comparan con los que se ofertan, por ejemplo, para un fin de semana del mes de marzo, una vez finalizado el Carnaval chicharrero. Incluso, en algunos casos, la reserva cuesta casi cuatro veces más cara. Por ejemplo, en el popular Urban Anaga Hotel Tenerife, situado en la céntrica calle Imeldo Serís, el coste por una habitación para dos personas para el último fin de semana de los bailes, desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de febrero, es decir, dos noches, asciende a 780 euros, mientras que para el primer fin de semana de marzo, éste se sitúa en los 240 euros.

Ejemplos de hoteles

Otros ejemplos son el AC Hotel Tenerife by Marriott, situado en la avenida Tres de Mayo, con tarifas que pasan de los 218 a los 572 euros; el recién remodelado Barceló Santa Cruz Contemporáneo, en la Rambla, con precios que pasan de los 252 a los 522 euros; el Colón Rambla, en la calle Viera y Clavijo, con tarifas que pasan de los 235 a los 560 euros; el Eurostarts Atlántida, en la avenida Tres de Mayo, con precios que pasan de los 280 a los 610 euros; el Innside by Meliá, en la calle de El Pilar, con tarifas que pasan de los 250 a los 629 euros; el Taburiente, en la calle Doctor José Naveiras, con precios que pasan de los 298 a los 576 euros; y el Príncipe Paz, situado en la céntrica plaza del Príncipe, con tarifas que pasan de los 247 a los 605 euros. En este último caso ya no tiene disponibilidad para el último fin de semana de fiesta, pero sí para el primero, del viernes 13 al domingo 15 de febrero.

Una noche

Para solo la noche del lunes del Carnaval también queda algo de disponibilidad en los hoteles del centro de Santa Cruz, pero esto cuesta prácticamente lo mismo que pasar un fin de semana entero en marzo. Por ejemplo, en el Urban Anaga, la tarifa se sitúa, para dos personas, en 318 euros; en el Colón Rambla, en 210 euros; en el Eurostarts Atlántida, en 270 euros; en el Taburiente, en 266 euros; en el Innside, en 297euros; en el Príncipe Paz, en 262 euros; en el Barceló Contemporáneo, en 243 euros, y en el Hotel Escuela, situado en la avenida San Sebastián, 180 euros. En el caso del emblemático Hotel Mencey, no se muestra disponibilidad para ninguna fecha del Carnaval a través de Booking.

Alquiler vacacional

Con respecto a los apartamentos de alquiler vacacional, los precios también se han disparado para los días de los bailes en las calles. Por ejemplo, un piso en Barranco Grande de dos habitaciones, alejado de la zona de la fiesta, cuesta, para dos personas durante el último fin de semana del Carnaval (dos noches), 604 euros, cuando el precio para un fin de semana de marzo se sitúa en torno a los 250 euros. Y si se trata de apartamentos ubicados en la zona centro, las tarifas de algunos superan los 1.000 euros. Por ejemplo, el precio de un piso en la calle Porlier asciende, para dicho fin de semana, a 1.040 euros, cuando en marzo, esta tarifa baja hasta los 260 euros para dos noches. En este caso, el coste se multiplica por cuatro.

Ocupación

Desde Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife) se indica que aún no se dispone de los datos definitivos de ocupación. Esta entidad prevé que la información esté cerrada antes del 6 de febrero. En el pasado Carnaval, los establecimientos hoteleros asociados a Ashotel en el área metropolitana (Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna), a una semana vista del inicio de la fiesta en la calle, se encontraban ya al 72,89% de media de ocupación.

Impacto

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que cuenta con una asistencia de más de un millón de personas, suele generar un impacto económico en la ciudad cercano a los 40 millones de euros, sumando los gastos directos de residentes y turistas.