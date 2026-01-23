La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife incorpora a 33 nuevos agentes
El Ayuntamiento anuncia la convocatoria de otras 36 plazas más y señala que, aún así, el municipio sufre un déficit de efectivos
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife cuenta desde ayer con 33 nuevos agentes. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP)publicó este viernes la resolución con la que se nombra funcionarios de carrera a estos 33 efectivos, una vez que han finalizado el periodo de prácticas y un largo proceso de oposición.
La edil responsable de Recursos Humanos en la capital tinerfeña, la nacionalista Purificación Dávila, destaca que ya se han convocado otras nueve plazas para la Policía Local chicharrera. La concejala informa de que también se prevé que este año se inicien las oposiciones para otras 27 plazas, incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2025.
Aún así, y según lo afirma la edil Purificación Dávila, el municipio chicharrero sigue sufriendo un déficit de policías locales, pues no se cumple con los ratios establecidos para las grandes ciudades.
Según lo últimos datos facilitados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Seguridad, en septiembre de 2025, la capital chicharrera necesita 158 policías locales más para garantizar un servicio policial adecuado. El municipio cuenta con unos 350 efectivos, en la actualidad.
El Consistorio chicharrero ha solicitado en varias ocasiones al Gobierno central que elimine la tasa de reposición en los cuerpos de seguridad. La tasa de reposición es un porcentaje que limita el número de plazas de empleo público que una administración puede convocar en un año para cubrir las bajas causadas por jubilaciones, fallecimientos u otras salidas del personal. Desde el área de Seguridad se explica que los ayuntamientos del país podrán convocar todas las plazas para la Policía Local que necesitan.
Por otro lado, Dávila recuerda que la Oferta de Empleo Público de 2025 incluye un total de 93 plazas de acceso libre, entre las que también se encuentran puestos de psicólogos, economistas y trabajadores sociales.
