Mila Pacheco toma posesión como Decana junto a su nueva Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife

Mila Pacheco Pérez ha tomado posesión del cargo de Decana junto a su nueva Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, durante un solemne acto que tuvo lugar en la tarde de ayer lunes 19 de enero en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín.

Al comienzo del acto se guardó un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas del siniestro ferroviario ocurrido el pasado domingo en Ademuz (Córdoba).

El acto estuvo presidido por Salvador González Martín, presidente de la Abogacía España, que asistió a la toma de posesión junto a destacadas autoridades judiciales, políticas y sociales del Archipiélago y nacionales, que no quisieron perderse este acontecimiento.

Durante su intervención, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española incidió en la necesidad de cuidar el sistema de justicia gratuita. Con ese objetivo, y coincidiendo con los 30 años de la actual ley, la Abogacía busca impulsar una nueva regulación que "ofrezca, de una vez por todas, el trato digno y presupuestario que merece este servicio y sus profesionales por parte del Estado".

El discurso incluyó además otras reivindicaciones clave, como la necesidad de que el legislador garantice a los mutualistas "una pensión justa y digna", el refuerzo de los recursos para la Administración de Justicia y reformas basadas en el consenso.

Por su parte, el Decano saliente del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner García-Lliberós, realizó un repaso a la gestión llevada a cabo estos últimos años durante su discurso de despedida, en el que además felicitó a la nueva Decana Mila Pacheco Pérez y a los miembros de su Junta de Gobierno. "Les deseo toda clase de aciertos en su mandato. Estoy seguro de que lo harán estupendamente".

Discurso de gratitud. A continuación, la nueva Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Mila Pacheco Pérez, tomó la palabra para iniciar su discurso "dando gracias de corazón a quienes están hoy aquí acompañándonos en un día tan importante para nosotros. A las autoridades presentes por representar esa cooperación institucional imprescindible para que la Justicia funcione. Gracias también a quienes me han precedido, a las Juntas de Gobierno que han sostenido esta institución durante décadas, incluso en momentos difíciles. Y gracias, de manera especial, a quienes hoy están aquí presentes: a la Decana Carmen Piti, a Víctor Medina y a José Manuel Niederleytner. Porque el relevo no empieza de cero: empieza sobre una base, y esa base merece reconocimiento", subrayó.

La Decana tuvo palabras muy cercanas con "mis compañeros y compañeras de esta nueva Junta de Gobierno. Gracias por decidir dar un paso al frente y asumir conmigo esta responsabilidad", y con el personal del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife: "Ustedes son el motor silencioso de esta Institución, el rostro amable, la energía cotidiana, la eficacia real. Sin su trabajo el Colegio no sería lo que es".

Mila Pacheco Pérez manifestó su convencimiento y su deseo "de lograr ser la Decana y la Junta de Gobierno, de todos. Porque este Colegio no puede tener periferias. Este Colegio es un solo cuerpo. Una sola casa".

La nueva Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife insistió en una idea que marcará su gestión: "Vamos a tener una mano tendida de forma permanente. La Justicia no mejora con compartimentos estancos. Mejora cuando cooperamos. Porque cuando los distintos operadores jurídicos nos unimos y ponemos sobre la mesa las distintas perspectivas de los problemas reales, todos avanzamos".

"Y desde aquí hago un ofrecimiento claro: a la Judicatura; al Ministerio Fiscal; a los Letrados de la Administración de Justicia; a los funcionarios; a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; a la Administración Autonómica, Insular y Local; a la Universidad; a otros Colegios Profesionales; a la Diputación del Común, a asociaciones y entidades de la sociedad civil. Si nos necesitan, cuenten con nosotros", recordó Mila Pacheco Pérez durante su intervención.