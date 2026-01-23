Desaparece el carril bici en el centro de Santa Cruz

El carril bici en las calles Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás, en la zona centro del municipio de Santa Cruz de Tenerife, ha desaparecido. Aunque aún los trabajos para desmantelar la Red Ciclable en estas vías, que comenzaron el domingo 18 de enero, no han finalizado, ya se han habilitado algunos de los nuevos usos, como aparcamientos para motos y zonas de carga y descarga, que, incluso, ya están siendo utilizados por los ciudadanos y las empresas.

La previsión del Ayuntamiento chicharrero es que la totalidad de los nuevos usos en las tres calles estén disponibles en dos semanas. Lo que sí tiene claro el Consistorio es que esto sucederá antes de que comience el Carnaval en la calle, es decir, antes del día de la Cabalgata, el próximo 13 de febrero, tal y como lo ha asegurado el propio alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez. Éste ha señalado que los usos que tendrán ahora estas vías, una vez desmantelada la Red Ciclable, han sido acordados con la Asociación de Empresarios Zona Centro y con Fauca (Federación de Áreas Urbanas de Canarias).

Usos

En concreto, y tal y como lo adelantó El DÍA, el carril bici en estas calles será sustituido por unos 35 estacionamientos de carga y descarga para los negocios del centro de la ciudad, que podrán ser utilizados por los ciudadanos entre las 18:00 y las 8:00 horas; 91 plazas para motos; seis para personas con movilidad reducida (PMR); nueve para taxis; dos para guaguas de Titsa, una para vehículos de movilidad personal (VMP) y diez para diferentes entidades, como hoteles.

Nuevas zonas de carga y descarga en la calle de El Pilar. / María Pisaca

En la calle Méndez Núñez, se habilitarán entre 11 y 16 plazas de aparcamiento para la actividad de carga y descarga, así como 30 estacionamientos para motos. Para personas con movilidad reducida se crearán dos plazas y para diferentes entidades, un total de siete estacionamientos.

En la calle de El Pilar, se habilitarán cinco plazas para la actividad de carga y descarga, cuatro aparcamientos para motos, nueve para taxis y tres reservas de estacionamiento para diferentes entidades. Asimismo, esta zona contará con la correspondiente parada de guagua del transporte urbano.

Y en la calle Villalba Hervás, el carril bici será sustituido por entre 14 y 21 plazas de carga y descarga, 57 aparcamientos para motos, cuatro estacionamientos para personas con movilidad reducida, y la correspondiente parada de guaguas de transporte público.

Con respecto a la calle San Sebastián, otra de las vías en las que estaba previsto desmantelar la Red Ciclable, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, de CC, ha señalado que, de momento, "el resto del carril bici no se tocará".

Inversión

La implantación de la Red Ciclable en la zona centro del municipio de Santa Cruz de Tenerife supuso una inversión total de 1,7 millones de euros. El Consistorio aclara que los elementos utilizados en los carriles segregados (situados en la calzada), que son los que se están desmantelando, se reutilizarán en otras calles de la ciudad para otros usos. Y también quiere dejar claro que la eliminación de la Red Ciclable no está suponiendo ningún coste adicional a las arcas municipales.

Ordenanza

Con el desmantelamiento del carril bici, el Ayuntamiento cumple con su decisión de no seguir luchando ante la Justicia para mantenerlo, después de que ésta rechazase su recurso contra la paralización cautelar de las obras. El Consistorio también se rindió en el litigio por la Ordenanza Municipal de Tráfico, anulada a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos El Perenquén, centrando todos sus esfuerzos en elaborar una nueva norma de tráfico.