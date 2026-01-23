"Viajes de época" desde Santa Cruz de Tenerife: comienza la cuenta atrás para que el histórico Correíllo La Palma vuelva a navegar

Comienza la cuenta atrás para que el histórico Correíllo La Palma, atracado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, vuelva a navegar. Este viernes, 23 de enero, la Fundación Canaria Correíllo La Palma y la Dirección General de la Marina Mercante han iniciado el procedimiento para la obtención del Certificado de Cumplimiento como buque en condición de navegación, lo que permitirá que este barco de 1912 pueda volver a recorrer las Islas. Lo hará como museo y como atractivo turístico, ofreciendo "viajes de época" y excursiones.

Con los denominados "viajes de época", el Correíllo La Palma unirá en ocho días las Islas, saliendo desde el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. "La idea es que, a diferencia de los cruceros, naveguemos durante el día, para que la gente disfrute del buque, y durante la noche llegaremos a los puertos. Estos trayectos, que tendrán capacidad para unas 38 personas, simularán las líneas interinsulares que hacían antiguamente los barcos", comentó el presidente de la fundación, Juan Pedro Morales. Éste indicó que también se realizarán excursiones alrededor de la Isla de Tenerife y se pondrá el barco a disposición de la sociedad, para la celebración de actos y eventos.

Museo

"El Correíllo La Palma es un museo que navegará entre las Islas, ofreciendo posibilidades infinitas. Con su restauración hemos respetado al máximo posible su historia", comentó Morales, quien también destacó que el Correíllo La Palma es el único buque histórico que existe en todo el país, "no hay nada similar". Informó de que, con el paso que se ha dado este viernes, la fundación podrá licitar el proyecto definitivo para dotar al barco de todas las condiciones de seguridad necesarias y de las condiciones técnicas para poder navegar.

Visita institucional al Correíllo La Palma. / Arturo Jiménez

Plazos

La previsión es que esto ocurra en unos dos o tres años, afirmó Morales. "Todo dependerá de cuanto tardemos en conseguir los fondos económicos necesarios para ejecutar el proyecto. Pero una vez que lo tengamos, podremos incluso recurrir a financiación europea y esperamos contar con la colaboración de las diferentes administraciones públicas".

Hito

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, aseguró que el Correíllo La Palma cuenta con el apoyo institucional del Gobierno central, del Ejecutivo canario, del Ayuntamiento chicharrero y del propio Puerto. Así quedó de manifiesto en el acto celebrado este viernes en el salón de actos de la Escuela Náutica, "una jornada institucional que marca un hito en la historia de este barco, recompensando medio siglo de esfuerzos continuados para su salvación, restauración y recuperación como buque de navegación". En esta jornada intervinieron representantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Puertos del Estado, la Dirección General de la Marina Mercante, administraciones canarias y entidades vinculadas a la conservación del patrimonio marítimo.

Certificado de Cumplimiento

Pedro Suárez explicó que la obtención del Certificado de Cumplimiento permitirá, entre otros aspectos, definir con precisión las condiciones operativas del buque, tales como la autonomía, el número máximo de pasajeros, la dotación mínima de tripulación y los requisitos de seguridad marítima, incluidos los sistemas de salvamento, así como el estudio y diseño de su sistema de propulsión principal, "acorde con las últimas tecnologías sostenibles, que coexistirá con la recuperación del uso de su máquina de vapor original de triple expansión".

"Este avance normativo constituye un hito clave para que el Correíllo La Palma vuelva a navegar, recuperando su función histórica como buque en activo y consolidándose como un referente nacional en la restauración y puesta en valor del patrimonio marítimo desde una perspectiva técnica, cultural y educativa", agregó el presidente de la Autoridad Portuaria.

Equilibrio

La directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco, recalcó el compromiso de la administración marítima con la consecución del Certificado de Cumplimiento para el Correíllo La Palma, "equilibrando la realidad histórica y el rigor normativo actual". "Acompañaremos al Correíllo La Palma en este proceso, para que el certificado se pueda conseguir cuanto antes y se pueda equilibrar la seguridad marítima con el mantenimiento cultural e histórico del buque. No podemos hablar de plazos, porque este caso, de que vuelva a navegar un barco de 1912, no se ha dado nunca", resaltó.

Historia

El 12 de abril de 1912, el astillero W. H. & Sons Ltd., de Middlesbrough, en Inglaterra, entregó el buque La Palma a la compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios. El Correíllo llegó al Puerto de Santa Cruz de Tenerife el 14 de mayo. Era uno de los seis barcos destinados a la prestación de servicios regulares en las líneas interinsulares y la costa africana. En 1976, fue retirado del servicio activo por una avería en las calderas. Desde que ese año se evitara su desguace, el Correíllo La Palma ha atravesado distintas etapas clave que explican el proceso de recuperación hasta el momento actual. En 1986 se produjo su llegada a Tenerife, iniciando una nueva fase de restauración; en 1996 se reactivó la lucha por su conservación con la implicación directa de capitanes y la creación de la Asociación Pro Restauración y Conservación del Correíllo La Palma; en 2006 se acometieron las grandes obras estructurales que garantizaron su integridad como buque histórico; y, finalmente, en 2026 se ha iniciado el proceso de obtención del Certificado de Cumplimiento como buque en condición de navegación, conforme al Reglamento de buques y embarcaciones históricos.