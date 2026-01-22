Santa Cruz pide a los chicharreros "proyectos" para mejorar el futuro de la ciudad

Santa Cruz de Tenerife pide a los chicharreros que aporten ideas y "proyectos" para diseñar el futuro de la ciudad. El Ayuntamiento ha puesto en marcha la segunda y última fase de participación para elaborar la denominada Agenda Urbana Local de la capital tinerfeña, con la que se pretende mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y fomentar un desarrollo urbano sostenible. Durante dicha fase, el Consistorio pretende recoger, vía online, en la web municipal, https://www.santacruzdetenerife.es/participa, propuestas de actuación planteadas por los vecinos, con el fin de incluirlas en la Agenda Urbana. Los ciudadanos podrán realizar sus aportaciones hasta el 13 de febrero.

El concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, explica que tras la finalización de esta fase, se analizarán los resultados y proyectos planteados para, por fin, y después de mantener una reunión con todos los grupos políticos, redactar el borrador definitivo de la Agenda Urbana, que incluirá un plan de acción. "La previsión es llevar este documento a pleno antes del verano", añade el también primer teniente de alcalde.

Éste recuerda que esta segunda fase de participación online para toda la ciudadanía se suma a la que se llevó a cabo en noviembre de 2025, cuando se realizó un diagnóstico de la situación de la ciudad. "En una primera parte, recogimos la opinión de la población sobre los problemas y retos de Santa Cruz, y ahora, les solicitamos ideas y proyectos que se puedan llevar a cabo para mejorar nuestro municipio, para dar solución a esos problemas y retos", apunta el concejal.

Carlos Tarife, concejal de Planificación Estratégica, en el Parque García Sanabria. / El Día

Asimismo, Tarife indica que estos procesos de participación también han incluido mesas de trabajo presenciales, en las que han intervenido agentes de la sociedad civil, asociaciones, organizaciones privadas, institucionales y sin ánimo de lucro. "La selección de los participantes se basó en criterios de representatividad y capacidad de definir una visión a largo plazo para la ciudad". En las últimas mesas convocadas, que se llevaron a cabo durante la semana del 9 al 12 de diciembre, se analizaron propuestas de las distintas áreas del Ayuntamiento y también se recogieron aportaciones, según apunta el edil.

Éste anima a la ciudadanía a participar activamente en la nueva y última fase que empieza ahora, "trasladando sus opiniones y aportaciones durante el periodo establecido". Asegura que todos los comentarios y sugerencias serán valorados por el área de Planificación Estratégica del Ayuntamiento y "se integrarán", en su caso, en el texto definitivo de la Agenda Urbana, con la que se diseñará y decidirá el futuro de la ciudad, a través de un plan de acción.

Economía urbana y digital

La participación online se realizará en base a cuatro temáticas: economía urbana y digital; medio ambiente, energía y movilidad sostenible; cultura, patrimonio y turismo; e inclusión social. Con respecto a cada una de ellas, los ciudadanos podrán plantear proyectos para dar respuesta a retos ya identificados en las fases anteriores. En el área de economía urbana y digital, se identificaron los siguientes problemas: un tejido empresarial poco diversificado, baja interacción digital, por parte del Ayuntamiento, con la ciudadanía y escasez de infraestructuras tecnológicas en el municipio. Como retos se plantearon el fortalecimiento de los sectores servicios y turístico, la modernización de los sectores tradicionales en el municipio para incrementar su competitividad, el aumento de la interacción de la ciudadanía con el Ayuntamiento y la modernización de las infraestructuras tecnológicas de la ciudad.

Medio ambiente, energía y movilidad

Entre los problemas que se identificaron en relación al área de medio ambiente, energía y movilidad sostenible se encuentran las dificultades en la gestión de emergencias en la zona de Anaga; la vulnerabilidad derivada de la tropicalidad que afecta a las infraestructuras, específicamente, en las zonas costeras; la dependencia energética de fuentes de energía no renovables, y alto consumo en edificios residenciales y transporte; y la dispersión urbana y la orografía que dificultan la movilidad y accesibilidad. Y los retos incluyen lograr una respuesta municipal eficaz ante el cambio climático y los riesgos naturales; impulsar la transición hacia un modelo de movilidad sostenible basado en un transporte público de calidad y en la movilidad no contaminante (peatonal, bici y eléctrica), y mejorar la calidad de vida y la accesibilidad en le municipio.

Cultura, patrimonio y turismo

En el apartado de cultura, patrimonio y turismo, se plantearon como problemas la existencia de un patrimonio histórico en estado degradado, que "no permite su aprovechamiento como recurso de explotación"; una oferta cultural fragmentada; y un bajo índice de retención de turistas en la ciudad, "lo que se traduce en estancias cortas". Entre los retos se encuentran el mantenimiento del patrimonio histórico de la ciudad para integrarlo como recurso turístico; mejorar la oferta cultural, y aumentar el atractivo turístico de la capital.

Inclusión social

Por último, en el área de inclusión social, se detectaron los siguientes problemas: vulnerabilidad urbana asociada al aumento de la pobreza y exclusión social, incremento de la brecha social entre las personas residentes en el municipio, presión sobre los recursos públicos para atender a la población mayor y dependiente, elevado precio de la vivienda por escasez de oferta y competencia con el mercado turístico, y falta de oferta de vivienda de nueva construcción y de vivienda protegida. Los retos que se plantearon fueron: reducir de la vulnerabilidad urbana por causas socioeconómicas y sociodemográficas; mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población vulnerable; facilitar el acceso a una vivienda adecuada y asequible para todos los segmentos de la población; y aumentar la disponibilidad de vivienda, tanto pública como privada.

Invitación

"Invitamos a la ciudadanía, mediante este foro, a proponer proyectos que den respuesta a estos problemas y retos, con el fin de que se tengan en cuenta para su inclusión en la Agenda Urbana Local de Santa Cruz de Tenerife", manifiesta Carlos Tarife. Éste explica que, para cada proyecto, los participantes deberán indicar un título e incluir una breve descripción que permita obtener una visión general del mismo.