Santa Cruz ejecutará nuevas medidas de seguridad en el edificio de la muerte: eliminará las escaleras de varias plantas y el acceso al sendero

El Consistorio chicharrero advierte de que en el hotel abandonado de Añaza existe "una situación que supone un peligro extremo"

Dos turistas se cuelan en el mamotreto de Añaza.

Dos turistas se cuelan en el mamotreto de Añaza. / María Pisaca

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado la ejecución de nuevas medidas de seguridad en el ya conocido como edificio de la muerte, el hotel abandonado en el litoral de Añaza y Acorán, para impedir el acceso, «al existir una situación que supone un peligro extremo». Éstas consisten, fundamentalmente, en la eliminación de los accesos al sendero que bordea el vallado y a la planta 6 del inmueble desde el terreno; en la demolición de las escaleras en las plantas 0, 1, 2, 3 y 4; en la reparación del vallado;y en el enrejado de huecos accesibles en fachadas.

Estas medidas se sumarán a las acciones urgentes realizadas a finales de diciembre, tras el fallecimiento de una menor, que consistieron en la instalación de una malla de acero electrosoldada y en la colocación de nuevos carteles advirtiendo del riesgo existente. Urbanismo llevará a cabo estos trabajos por la vía de la ejecución subsidiaria, al no poder localizar a los propietarios del hotel, de procedencia alemana, según se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Éstos supondrán una inversión de 112.500 euros.

Precisamente, es la dificultad de localizar a los dueños lo que está retrasando el procedimiento de expropiación y demolición del edificio. El expediente de derribo, para el que ya se cuenta con un presupuesto de tres millones, se lleva tramitando en el Ayuntamiento desde hace ocho años. La construcción del hotel de Añaza se inició en 1973 y dos años más tarde se paralizaron los trabajos. Desde entonces está abandonado.

En este hotel abandonado han perdido la vida varias personas. Ahora se ha convertido en un reclamo también para turistas.

TEMAS

