El incremento de la tasa de la basura en Santa Cruz acaba en los tribunales

El incremento de la tasa de la basura en Santa Cruz de Tenerife ha acabado en los tribunales. La Justicia ha admitido a trámite el recurso presentado por el grupo municipal socialista contra la modificación de la ordenanza fiscal que regula dicha tasa, aprobada por el Ayuntamiento. El PSOE denuncia, entre otros aspectos, que los cálculos están mal hechos y que no se fomenta el reciclaje, que "es realmente lo que exige la Ley de Residuos". Asimismo, y según lo explica la portavoz del PSOE en la capital chicharrera, Patricia Hernández, el Consistorio tendría que haber elaborado una nueva ordenanza, «tal y como se lo advirtió su Servicio Jurídico», en lugar de modificar la primigenia, «que es del año 1946 y solo permite cobrar por la recogida de basura en los hogares».

En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo que el PSOE de Santa Cruz interpuso el pasado 1 de enero contra la aprobación definitiva, en el pleno que el Ayuntamiento celebró el 19 de diciembre, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, que pasa a denominarse, porque así lo establece la ley estatal, ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Gestión de Residuos de Competencia Municipal. Asimismo, el TSJC requiere al Consistorio chicharrero todo el expediente administrativo. Precisamente, ese mismo día, el 1 de enero, entró en vigor dicha modificación, con la que aumenta el recibo de la basura en la capital chicharrera en torno al 50% como media.

El alcalde espera que el resultado de esta denuncia sea que el basurazo no se aplique en Santa Cruz

Criterios para calcular la tasa

La Ley de Residuos 7/2022 obliga a los ayuntamientos a mejorar la gestión de los residuos, implantando la recogida separada obligatoria de biorresiduos, textiles, aceites usados y residuos peligrosos. Asimismo, se establece la obligación de que pague más, quien más contamine, imponiendo una tasa específica e individualizada y no deficitaria para los municipios. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, y debido al conocido como 'basurazo', para las viviendas, la cuantía de la tasa se calcula en función del valor catastral y del número de residentes. Por ejemplo, para un piso con un valor catastral de hasta 24.000 euros, las cuantías oscilarán entre los 70,98 euros al año, en el caso de que sólo haya un residente, y los 132,50 euros, si los residentes son siete o más. Para las casas de más de un millón de euros, el recibo puede alcanzar los 389,69 euros. Y en el caso de las empresas, la tasa se calculará en función del valor catastral y de los usos. Por ejemplo, para un local de ocio, las cuantías oscilarán entre los 98,37 y los 24.591,46 euros.

"Gastos inflados"

El grupo municipal socialista en Santa Cruz denuncia que los cálculos para determinar el coste del servicio de recogida de basura y establecer las cuantías de la tasa están mal hechos por parte del Ayuntamiento, pues, y según explica Patricia Hernández, los gastos están "inflados" y no se restan algunos ingresos, "como los que recibe la empresa Ecoembes por los cartones y plásticos". "Si esto se hubiese hecho bien, el incremento sería menor", añade.

Costes

"Por ejemplo, la empresa de limpieza, Valoriza, está obligada a reducir la fracción resto en un porcentaje determinado y no lo está haciendo, por lo que se la ha puesto una sanción de 400.000 euros al año. Pues para el cálculo de la tasa, esta reducción o reciclaje no existe, y, sin embargo, no restan la multa", comenta la exalcaldesa. Ésta también denuncia que para incluir en los costes indirectos del servicio al personal de otras áreas que dedican horas de trabajo a la gestión de los residuos, han utilizado el informe realizado por el Ayuntamiento de La Laguna para la modificación de su tasa, alegando que "lo han hecho por la complejidad del cálculo y porque ya no tenían tiempo". Dichos costes se establecen en 728.104 euros, a los que se suman los de los gastos corrientes, 559.256 euros, "para lo que también han utilizado los datos de La Laguna".

El Ayuntamiento recuerda que la modificación se realiza porque es una obligación estatal

Carnaval

Además, continúa Hernández, el Ayuntamiento de Santa Cruz está incluyendo en el cálculo de la tasa que se cobrará a los vecinos y empresas los costes por las campañas de publicidad, como la de La Silla, que se ideó para acabar con el depósito de basura fuera de los contenedores, o las del Carnaval, "algo que no se debe hacer, pues no son gastos por la recogida de residuos". "En esta modificación de la ordenanza tampoco se fomenta el reciclaje, que es la máxima de la Ley de Residuos y con el que se reducirían los costes globales. Y ni siquiera se calcula bien el número de restaurantes, bares, hoteles y discotecas existentes el municipio, pues el Consistorio dice que, sumando todas estas actividades, hay en Santa Cruz 120 establecimientos, algo que es imposible, ya que hay muchos más", manifiesta la edil del PSOE.

Ordenanza de 1946

Patricia Hernández también pone de manifiesto que el Ayuntamiento tendría que haber aprobado una nueva ordenanza y no una modificación, "tal como se lo advirtió su propio Servicio Jurídico". "Esto es muy grave, ya que en la ordenanza primigenia, de 1946, solo se permite cobrar por la recogida de basura en los hogares y no por todo esto que se incluye ahora. Por lo tanto, se tendría que haber establecido un nuevo acuerdo de imposición de tasas y una nueva ordenanza", explica la exalcaldesa.

Bonificaciones

El Partido Socialista en Santa Cruz también reprocha al Gobierno local, formado por CC y PP, que la tasa deje de ser gratuita para las personas y familias vulnerables, cuya bonificación pasa del 100 al 50%, y que, sin embargo, se bonifique a la Iglesia con un 95%. Asimismo, critica que se establezca una bonificación para quienes utilicen el contenedor marrón para los residuos orgánicos, "cuando éste no se ha implantado en todo el municipio".

Gobierno local

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, señala, ante la interposición de este recurso por parte del grupo municipal socialista, que resulta muy curioso que algo que el Ayuntamiento chicharrero "ha tenido que aprobar por culpa, precisamente, del Gobierno central socialista", sea denunciado por el propio PSOE. "Patricia Hernández no sabe cómo quedar bien, porque saben que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno central, y ella son los culpables del basurazo. Y espero que el resultado de esta denuncia sea que el bazurazo no se tenga que aplicar en Santa Cruz de Tenerife", añade el regidor chicharrero