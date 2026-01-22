La búsqueda de traductores, el siguiente paso para derribar el edificio de la muerte de Santa Cruz

La concejala de Urbanismo en Santa Cruz de Tenerife, Zaida González, del PP, asegura que el Ayuntamiento sigue dando pasos para poder expropiar y derribar, por fin, el conocido como edificio de la muerte o mamotreto de Añaza, el hotel abandonado situado en el litoral del Suroeste. González informa de que ya se están notificando las resoluciones de expropiación a las empresas españolas que formaban parte del conjunto de propietarios de este inmueble. En el caso de las alemanas y suizas, el Consistorio ha remitido un escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores para que informe sobre el procedimiento a seguir. Para adelantar el trabajo, y según apunta la edil, Urbanismo contratará a una empresa de traducción para que las notificaciones se realicen en el idioma correspondiente.

Zaida González recuerda que no se ha podido localizar nunca a ninguno de los numerosos propietarios de este hotel inacabado y abandonado, motivo por el que se ha retrasado tanto el proceso de derribo. «Una vez que se realicen las notificaciones, ya podremos expropiar. Para las empresas españolas, las resoluciones se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pero para las extranjeras no nos han comunicado cómo debemos hacerlo. Estamos esperando la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores», comenta la edil.

El proceso de expropiación y los trabajos de demolición supondrán un coste de tres millones de euros, presupuesto con el que ya cuenta el Ayuntamiento de Santa Cruz. El expediente de derribo de este hotel, abandonado desde hace 52 años, se lleva tramitando en el Consistorio desde hace ocho años. Su construcción se inició en 1973 y dos años más tarde se paralizaron los trabajos.

El 4 de diciembre, una menor perdió la vida en el edificio, en el que ya se han producido, al menos, cuatro fallecimientos. El Ayuntamiento ejecutará nuevas medidas de seguridad.