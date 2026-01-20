Santa Cruz facilita microcréditos de hasta 30.000 euros para crear nuevos negocios

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo, y MicroBank han renovado el convenio de colaboración para ayudar a los emprendedores a conseguir financiación para la puesta en marcha de nuevos negocios. En concreto, este convenio facilita la obtención de microcréditos de hasta 30.000 euros.

Así lo destaca el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), quien añade que, con esta iniciativa, se establece una línea de financiación de un millón de euros para «seguir potenciando el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora, favoreciendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, nuevos residentes, personas con discapacidad, y con especial atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad».

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez (PP), aclara que este acuerdo permitirá la financiación para la creación o ampliación de microempresas, negocios de autónomos y proyectos de autoempleo, «con el objetivo de contribuir al desarrollo del tejido productivo y al progreso social».

Beneficiarios

Indica que, en concreto, las personas beneficiarias serán profesionales autónomos y microempresas con menos de diez trabajadores y una facturación anual inferior a dos millones de euros, que podrán optar a microcréditos por un importe máximo de 30.000 euros. Los proyectos deberán contar con un plan de empresa y el informe favorable de viabilidad elaborado por la Sociedad de Desarrollo.

Un centenar de proyectos nuevos

Según explica Pérez, esta colaboración con MicroBank es habitual. «De hecho, llevamos una década trabajando juntos para mejorar el acceso a financiación por parte del tejido emprendedor», apunta la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo. Añade que desde 2016 este acuerdo ha permitido la concesión de 1,7 millones de euros en financiación, «una aportación que ha impulsado la puesta en marcha de cerca de un centenar de proyectos de negocio en sectores clave como la hostelería y restauración, centros de salud y estética o gimnasios, entre otros».

El director de Instituciones de CaixaBank en Canarias, Jesús Álvarez, manifiesta que este convenio consolida un modelo de colaboración público-privada que combina asesoramiento, acompañamiento y financiación, «permitiendo que más autónomos, microempresas y emprendedores cuenten con los recursos necesarios para crecer y generar impacto positivo en la sociedad».

Confianza

El criterio de concesión de microcréditos por parte de MicroBank atiende fundamentalmente a la confianza en la persona o el equipo que solicita el préstamo y la viabilidad del proyecto, «pudiendo acceder personas carentes de garantías y avales». «La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz detectará las necesidades de financiación, con el fin de promover el autoempleo y el establecimiento, consolidación o ampliación de microempresas y negocios de autónomos. Dirigirá a las personas físicas o jurídicas asesoradas a MicroBank para analizar y aprobar su solicitud si cumplen los requisitos», comenta Jesús Álvarez.