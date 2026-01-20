Denuncian numerosas caídas por las arquetas situadas en los rebajes de acera de Santa Cruz

El colectivo ciudadano Iniciativas.10 denuncia que se están produciendo numerosas caídas en las calles de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife por las arquetas situadas en los rebajes de las aceras. Insta al Ayuntamiento chicharrero, en concreto, al área de Accesibilidad, a que soluciones, "de manera inmediata", esta situación.

Iniciativas.10 advierte, en las redes sociales, del "peligro" existente en la ciudad, en calles como Méndez Núñez, Jesús y María, y Juan Pablo II, "por estas arquetas". "Son innumerables las personas que se están cayendo en Santa Cruz y sufriendo fracturas y traumatismos de distinta índole", comenta.

Critica que el Consistorio capitalino no haya tenido en cuenta, en las obras que se han realizado en algunas vías para rebajar las aceras y favorecer la movilidad, el "enorme peligro que supone colocar arquetas metálicas de luz y de telefonía en pendiente".

"Éstas se han convertido en auténticas pistas de patinaje y están causando infinidad de accidentes diarios, situación que empeora por los días de lluvia que estamos teniendo", apunta este colectivo ciudadano.

Este recomienda a aquellas personas que sufran una caída que, además de llamar al 112, también se pongan en contacto con la Policía Localchicharrera para que levante acta de lo sucedido. "Solicitamos al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto. Con la intención de mejorar la movilidad, rebajando aceras donde hay arquetas, lo que están consiguiendo es que muchos transeúntes la pierdan. Hacer la ciudad accesible es una necesidad, pero hay que hacer las cosas bien", manifiesta Iniciativas.10.