Vecinos de El Sobradillo alertan de "robos diarios" en los comercios

La Asociación de Vecinos 7 Islas alerta de la "inseguridad" que está sufriendo en la actualidad el barrio de El Sobradillo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Ésta entidad informa de que se están produciendo "robos diarios" en los comercios de la zona.

Desde esta asociación vecinal del municipio chicharrero se solicita a toda la población que "extreme las precauciones" en este barrio, especialmente, "al acudir a las entidades bancarias". Recomienda a los ciudadanos que vean algo extraño que llamen a la Policía Nacional o a la Policía Local, así como a los medios de comunicación.

"Solicitamos encarecidamente que las personas mayores acudan acompañadas siempre que sea posible. Entre todos podemos cuidarnos mejor. Rogamos máxima atención y colaboración vecinal", se indica en un comunicado realizado por la Asociación de Vecinos 7 Islas, de El Sobradillo.

Los residentes de la zona también piden al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que se refuerce la presencia y vigilancia policial en esta zona del municipio.