Santa Cruz licita la construcción de 226 nuevas viviendas sociales

Tras un largo proceso administrativo, que se ha prolongado durante cinco años, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife licita, por fin, la construcción de las 226 viviendas sociales previstas en Cuevas Blancas, en el barrio de Santa María del Mar. El Consistorio chicharrero estima que estas obras, que también incluyen la urbanización de la zona, comiencen antes de finalizar el año. Su ejecución supondrá una inversión de 33,5 millones de euros, aproximadamente, y tendrá que llevarse a cabo en un plazo de 30 meses, una vez que los trabajos sean adjudicados.

En concreto, se construirán dos bloques de viviendas de ocho pisos cada uno, que estarán formados por 20 casas de un dormitorio, 100 de dos habitaciones, 79 de tres dormitorios, 24 de cuatro habitaciones y tres de cinco dormitorios. Los edificios tendrán su parking, en la planta baja, pero por encima de la rasante de las calles exteriores; cinco plantas tipo y dos últimas plantas de ático-dúplex. Estos áticos se encuentran retranqueados 150 centímetros sobre la alineación oficial (fachada exterior), para despejar el volumen desde la calle, informa la Corporación local.

Infografía de las viviendas previstas en Cuevas Blancas. / El Día

«Con esta distribución, se persigue maximizar el número de viviendas hasta agotar la edificabilidad existente, cumpliendo el número de alturas máximas permitidas y con una ocupación menor del 80% de la parcela», explica el alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez. Éste aclara que son viviendas protegidas de promoción pública y que se destinarán al alquiler social.

Financiación

Por su parte, la concejala de Vivienda, la nacionalista Belén Mesa, resalta que la construcción de estas nuevas casas se financia gracias a un convenio de colaboración entre el Consistorio chicharrero, el Cabildo y el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que pertenece al Gobierno de Canarias. Las nuevas casas sociales de Cuevas Blancas, situadas en el Distrito Suroeste, se sumarán a las 37 que ya se están construyendo en el barrio de María Jiménez, en el Distrito de Anaga, y que también se financian a través de dicho convenio.

En total, éste cuenta con un presupuesto de 41,7 millones, de los que la Corporación insular aporta seis millones y el resto, el Ejecutivo canario. Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz asume el coste del suelo y las obras de urbanización, a través de Viviendas Municipales, con una aportación que supera los siete millones.

Una calle interior

Con respecto a las casas de Cuevas Blancas, el pliego de prescripciones técnicas que rigen la licitación establece que los dos bloques se han dispuesto en el solar municipal de manera que se aprovechen las vistas al mar, el máximo soleamiento, la ventilación natural y la privacidad de las viviendas. Entre los bloques se generará una calle interior prácticamente plana, que «generará un vacío urbano que garantice una propuesta rica en matices, ventilación y espacios de disfrute de bajo mantenimiento».

Asimismo, el espacio interior generará un patio de parcela común para uso y disfrute comunitario, con una jardinería básica sin mantenimiento, a base de especies locales». Por otro lado, se creará una rotonda en la zona y un «nodo de máxima visibilidad de impacto visual, donde se busca generar una identidad arquitectónica y una referencia urbana en dicho lugar».

El solar municipal en el que se construirán estas viviendas se localiza en la calle Punta de Teno, entre las calles Siroco y Simún. Toda la información sobre esta licitación se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Estado. Las empresas interesadas en la ejecución de estas obras pueden presentar sus propuestas hasta el próximo 3 de marzo.