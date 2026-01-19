Santa Cruz licita la construcción de 226 nuevas viviendas sociales
Las casas previstas en Cuevas Blancas, en el Distrito Suroeste, tendrán entre uno y cinco dormitorios, y su construcción costará 33,5 millones
Tras un largo proceso administrativo, que se ha prolongado durante cinco años, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife licita, por fin, la construcción de las 226 viviendas sociales previstas en Cuevas Blancas, en el barrio de Santa María del Mar. El Consistorio chicharrero estima que estas obras, que también incluyen la urbanización de la zona, comiencen antes de finalizar el año. Su ejecución supondrá una inversión de 33,5 millones de euros, aproximadamente, y tendrá que llevarse a cabo en un plazo de 30 meses, una vez que los trabajos sean adjudicados.
En concreto, se construirán dos bloques de viviendas de ocho pisos cada uno, que estarán formados por 20 casas de un dormitorio, 100 de dos habitaciones, 79 de tres dormitorios, 24 de cuatro habitaciones y tres de cinco dormitorios. Los edificios tendrán su parking, en la planta baja, pero por encima de la rasante de las calles exteriores; cinco plantas tipo y dos últimas plantas de ático-dúplex. Estos áticos se encuentran retranqueados 150 centímetros sobre la alineación oficial (fachada exterior), para despejar el volumen desde la calle, informa la Corporación local.
«Con esta distribución, se persigue maximizar el número de viviendas hasta agotar la edificabilidad existente, cumpliendo el número de alturas máximas permitidas y con una ocupación menor del 80% de la parcela», explica el alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez. Éste aclara que son viviendas protegidas de promoción pública y que se destinarán al alquiler social.
Financiación
Por su parte, la concejala de Vivienda, la nacionalista Belén Mesa, resalta que la construcción de estas nuevas casas se financia gracias a un convenio de colaboración entre el Consistorio chicharrero, el Cabildo y el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que pertenece al Gobierno de Canarias. Las nuevas casas sociales de Cuevas Blancas, situadas en el Distrito Suroeste, se sumarán a las 37 que ya se están construyendo en el barrio de María Jiménez, en el Distrito de Anaga, y que también se financian a través de dicho convenio.
En total, éste cuenta con un presupuesto de 41,7 millones, de los que la Corporación insular aporta seis millones y el resto, el Ejecutivo canario. Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz asume el coste del suelo y las obras de urbanización, a través de Viviendas Municipales, con una aportación que supera los siete millones.
Una calle interior
Con respecto a las casas de Cuevas Blancas, el pliego de prescripciones técnicas que rigen la licitación establece que los dos bloques se han dispuesto en el solar municipal de manera que se aprovechen las vistas al mar, el máximo soleamiento, la ventilación natural y la privacidad de las viviendas. Entre los bloques se generará una calle interior prácticamente plana, que «generará un vacío urbano que garantice una propuesta rica en matices, ventilación y espacios de disfrute de bajo mantenimiento».
Asimismo, el espacio interior generará un patio de parcela común para uso y disfrute comunitario, con una jardinería básica sin mantenimiento, a base de especies locales». Por otro lado, se creará una rotonda en la zona y un «nodo de máxima visibilidad de impacto visual, donde se busca generar una identidad arquitectónica y una referencia urbana en dicho lugar».
El solar municipal en el que se construirán estas viviendas se localiza en la calle Punta de Teno, entre las calles Siroco y Simún. Toda la información sobre esta licitación se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Estado. Las empresas interesadas en la ejecución de estas obras pueden presentar sus propuestas hasta el próximo 3 de marzo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Estado amenaza a Santa Cruz con la devolución de 10 millones de fondos europeos si no impulsa la Zona de Bajas Emisiones
- El nuevo pulmón verde de Santa Cruz tendrá 155 árboles y 800 arbustos
- El carril bici de Santa Cruz se transforma en 35 aparcamientos de carga y descarga
- Comienza el desmantelamiento del carril bici de Santa Cruz de Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife ‘correrá’ para regular las restricciones al tráfico antes de junio
- Santa Cruz revisará los pozos del macizo de Anaga ante la sospecha de contaminación de los acuíferos de la que alerta el PSOE
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 comienza con mucho ritmo
- Santa Cruz es testigo de un 'espectáculo único' en Europa: la floración de la palmera suicida