Nuevas plazas de aparcamiento en Valleseco

El barrio de Valleseco, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, cuenta con nuevas plazas de aparcamiento. En concreto, se trata de un total de 13 estacionamientos situados en un solar de la calle Antonio Saro, donde el Ayuntamiento también ha llevado a cabo el refuerzo del muro existente.

El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, informa de que se trata de una "propuesta surgida en los Presupuestos Participativos", ideada por la Asociación de Mujeres de Anaga, que "aprobamos y hemos ejecutado desde el Distrito Anaga, con la colaboración del área de Servicios Públicos". Asimismo, el regidor destaca que una de las nuevas plazas creadas está destinada a personas con movilidad reducida.

Bermúdez anuncia el compromiso del Consistorio chicharrero de seguir buscando nuevas opciones de aparcamiento en la parte alta del barrio, "siempre dentro de la legalidad y de las condiciones técnicas necesarias", para así, añade, "seguir dando respuesta a una demanda histórica del barrio".

Por su parte, la concejala responsable del Distrito Anaga, la nacionalista Gladis de León, comenta que el incremento de las plazas de estacionamiento es una muy buen noticia para los vecinos del barrio. En este sentido, la edil informa de que ésta actuación no será la única que se lleve a cabo en Valleseco con respecto al aparcamiento, pues, y según agrega, el distrito "ya tiene en estudio la autorización de la Gerencia de Urbanimo para destinar otros dos solares a parking provisionales"

De León explica que el acondicionamiento del solar en Antonio Saro ha llevado más tiempo del previsto inicialmente, debido a "complicaciones con la estabilidad de la calle". Por este motivo, desde el área de Servicios Públicos, que dirige el edil Carlos Tarife, del PP, se aseguró la zona, estabilizando la vía, generándose casi una quincena de aparcamientos, con una inversión de 40.000 euros.

A los estacionamientos provisionales de Valleseco se sumará otro previsto en el barrio de La Alegría, también en el Distrito Anaga, que contará con una veintena de plazas, según lo informa la concejala Gladis de León.

...