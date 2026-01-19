Un estudio sobre el taxi revela que los ciudadanos quieren Uber o Cabify en Santa Cruz de Tenerife

Los ciudadanos quieren que el municipio de Santa Cruz de Tenerife cuente con empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC), como Uber o Cabify. Así se desprende de un estudio que encargó el Ayuntamiento chicharrero sobre el uso, experiencia y satisfacción con el servicio del taxi en la capital, para el que se realizaron casi 300 encuestas a residentes y visitantes. En las conclusiones se indica que la ciudadanía asocia la llegada de VTC con mejoras tangibles en la movilidad: más vehículos disponibles y menos tiempos de espera; precios más competitivos;y mayor cobertura en eventos, en los barrios, en horario nocturno y los días festivos.

En concreto, en una medida en escala de 0 a 10 entre las opciones totalmente a favor de la entrada de plataformas de VTC o totalmente en contra, el resultado se sitúa en una puntuación de 6,2, «lo que refleja una inclinación neta hacia a favor, al estar por encima del punto medio». El citado estudio fue realizado entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre de 2025, a través de cuestionarios autoadministrados vía web, alcanzando 283 encuestas completas. Éstas se realizaron a vecinos empadronados en Santa Cruz y a población no residente pero que trabaja, estudia o utiliza servicios en la capital chicharrera con frecuencia. De esta forma se actualiza el diagnóstico que se llevó a cabo en 2023.

Principales frenos

Según este análisis, los «principales frenos» al uso del taxi en el municipio chicharrero son el «precio elevado» (56,1%), la preferencia por el transporte público (47,3%), la preferencia por el coche privado (45,6%), y la incertidumbre sobre el precio final (33,9%). También se consideran «frenos» los pocos taxis en las zonas en las que residen los encuestados (9,6%) y los largos tiempos de espera (9,2%).

Los encuestados indican que, en Santa Cruz de Tenerife, es difícil encontrar un taxi durante la celebración de eventos, como Carnaval, conciertos o partidos de fútbol (40,3%), y también lo es en los barrios (36,6%). Mencionan la poca disponibilidad durante los fines de semana y festivos (34,7%), y los días de lluvia (33,3%). En torno al 30%, citan tanto la zona centro como las noches. Casi dos de cada tres personas (65%) declaran algún episodio de no disponibilidad de taxis en la capital.

Lo más valorado

Lo más valorado en el servicio del taxi de Santa Cruz de Tenerife son las facilidades de pago, con una puntuación de 8,6; la limpieza y estado del vehículo, con un 8,1; y la comodidad y el espacio, con un ocho. Con respecto a 2023, y según se indica en el estudio, se observa una mejora generalizada en la mayoría de atributos. En 2025, la valoración media del servicio se sitúa en 6,5 puntos, frente a los 5,8 en 2023, lo que supone un aumento de más de 0,7 puntos.

"Me tiró las monedas por la ventana y se fue"

También en el diagnóstico de 2025 disminuye el porcentaje de los ciudadanos que aseguran haber sufrido algún tipo de incidencia, pasando del 26% registrado en el estudio de 2023 a un 7% en el actual. Eso sí, y según señala este informe, aun siendo menos frecuentes, los relatos cualitativos dibujan un patrón claro: persisten las negativas o malos modos en trayectos cortos, con declaraciones como «no me quieren llevar porque era ahí mismo» o «se enfadó y fue mal educado», y los rodeos o rutas más largas, con declaraciones como «van por caminos más largos para cobrar más» o «me dio una vuelta innecesaria».

Aparecen también en este estudio comportamientos de riesgo o conducción inapropiada: «iba viendo un partido en el móvil mientras conducía», «iba borracho y se desvió de la ruta», «me tiró las monedas por la ventana y se fue».

En definitiva, y con respecto a las incidencias, el informe señala que menos personas manifiestan quejas, pero cuando suceden, se concentran en cuatro frentes muy concretos: trayectos cortos, elección de ruta/coste, forma de pago y calidad de la conducción/trato.

Mejoras propuestas

En el apartado de mejoras propuestas, la prioridad de los encuestados es el precio, pues el 70,2% solicita que los taxis en el municipio chicharrero sean más baratos. Precisamente, en el último estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción, que compara las tarifas de este servicio en un total de 57 ciudades españolas, se apunta que Santa Cruz de Tenerife y Madrid cuentan con el precio de taxi por kilómetro diurno más caro del país, de 1,35 euros, seguidas de Barcelona, Castellón (1,30 euros) y Valencia (1,24 euros), frente a la media española, que se establece en 1,07 euros.

Disponibilidad

Asimismo, los ciudadanos reclaman mejoras en la disponibilidad de taxis en la capital tinerfeña. Un 45,8% de los encuestados pide más unidades disponibles en la calle, frente al 38,2% que lo hacía en el diagnóstico de 2023. Se recogen declaraciones como «es bastante difícil encontrar un taxi», «como haya algún evento, olvídate», o «la ciudad necesita más taxis en Carnavales y para los conciertos».

Paradas

El incremento de paradas ocupa la tercera posición en el ranking de las mejoras solicitadas por los chicharreros y por la población que acude a Santa Cruz a trabajar, estudiar o a realizar algún servicio de manera frecuente. El 31,7% de los encuestados consideran que las paradas actuales no son suficientes. También se solicitan la modernización tecnológica, como la puesta en marcha de una aplicación específica para el taxi en la capital chicharrera, en lo que el Ayuntamiento ya está trabajando; la renovación de la flota, y la formación de los taxistas.

Conclusiones

En las conclusiones de este informe se indica que la foto general es de mejora operativa, pero con dos frenos muy claros al uso del taxi: el precio y la disponibilidad. «El servicio ha reducido de manera visible los episodios conflictivos, pero sigue perdiendo prestigio por el bolsillo y por la espera. La ciudadanía nos ha dado la hoja de ruta con sus propias palabras: contener precios de los viajes, garantizar más unidades disponibles, que haya taxis en las paradas, profesionalizar el trato (más amabilidad y educación), y cumplir sin excusas con el pago con tarjeta». Respecto a la entrada de Uber y Cabiby, las conclusiones recogen que la posición ciudadana se inclina a favor, «porque se esperan beneficios muy concretos».

El 2 de enero, Élite Taxi, el colectivo mayoritario del sector, convocó una concentración en Tres de Mayo, para reivindicar una subida de la tarifa, la mejora de las paradas, y el aumento de la cuantía económica para el rescate de licencias, entre otras mejoras.