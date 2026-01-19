EduCarnaval ya se imparte en quince colegios públicos de Santa Cruz de Tenerife

El proyecto EduCarnaval cumple este curso su tercer año de desarrollo, consolidándose como una iniciativa educativa clave para la difusión de la cultura del Carnaval entre la infancia de la capital tinerfeña, pertenezcan o no a grupos de la fiesta.

28 grupos de 15 colegios públicos

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Charín González, destaca que en esta nueva edición el programa llega a 28 grupos de 15 colegios públicos, permitiendo que un elevado número de niños y niñas conozcan el Carnaval «desde dentro». Desde Educación, el objetivo principal del proyecto es dar a conocer a los más pequeños la idiosincrasia y la cultura propia del Carnaval, considerado una de las principales señas de identidad de Santa Cruz.

El Carnaval como identidad chicharrera en las aulas

A través de EduCarnaval, el Carnaval se introduce en las aulas como expresión de la identidad chicharrera, abordando manifestaciones como las murgas, comparsas y distintas agrupaciones, así como los concursos y la historia del propio Carnaval.

Un proyecto nacido desde dentro del Carnaval

EduCarnaval nace en el seno de la murga adulta Diablos Locos, a través de la Asociación EduCarnaval, y en la actualidad cuenta con la implicación de numerosas personas de reconocido peso dentro del ámbito carnavalero. El proyecto ofrece una visión integral del Carnaval, definida desde sus propias entrañas y adaptada al ámbito educativo.

Presupuesto y apoyo institucional

En cuanto al presupuesto, la concejala Charín González detalló que este año la subvención municipal se ha fijado en 30.000 euros, una cuantía ajustada tras no haberse ejecutado la totalidad del presupuesto en la edición anterior, lo que supuso la devolución de parte de la subvención. Con el fin de evitar trámites administrativos adicionales y adecuar la financiación a la ejecución real del proyecto, el Ayuntamiento optó por esta dotación económica. Además, EduCarnaval cuenta este año con el apoyo de la Consejería de Educación, lo que refuerza su continuidad y alcance.

Formación del profesorado y desarrollo del proyecto

El coordinador del proyecto, Elías Alonso, destacó el amplio trabajo organizativo y educativo que se está desarrollando en los centros participantes, así como el carácter presencial de las actividades en Santa Cruz de Tenerife. Según explicó, el proyecto arrancó en el mes de noviembre con la formación del profesorado, continuó en diciembre en los centros escolares y concentra el grueso de su actividad durante enero y febrero, con la finalización prevista de toda la programación presencial en Santa Cruz a finales de marzo.

Expansión a centros de toda Canarias

Alonso señaló también que, de forma paralela, ya se ha cubierto la convocatoria dirigida a centros educativos de toda Canarias, con un total de 40 centros inscritos, repitiendo el éxito de ediciones anteriores. En las próximas semanas se confirmará el listado definitivo y el formato de las actividades, que combinarán acciones presenciales y online, tal y como se ha venido desarrollando en otros cursos.

Visitas guiadas y aprendizaje experiencial

Como cierre del proyecto en Santa Cruz, EduCarnaval incluirá una visita guiada a lugares emblemáticos del Carnaval, como distintos locales de agrupaciones situados en la calle La Noria, reforzando el aprendizaje práctico y la experiencia personal del alumnado.

Una iniciativa respaldada por el sector carnavalero

Diferentes directores, músicos y diseñadores secundan esta iniciativa que permite a los alumnos conocer el Carnaval desde una vivencia directa, una celebración que se transmite de generación en generación.