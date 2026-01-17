Santi Castro pondrá el listón en la gala de la reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Las once candidatas adultas, las otras tantas de mayores y las diez infantiles conocen su lugar en sus respectivas galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 que está dedicado a los ritmos latinos y que celebró este viernes 16 de enero su inauguración.

Gala infantil

El espectáculo infantil del lunes 2 de febrero lo abre Sofía Campos, con una fantasía de Sedomir Rodríguez de la Sierra, y cierra los pases la niña Lucía Álvarez, con una fantasía de Jorán Torres y su equipo.

Gala de los mayores

El miércoles 4 de febrero le toca el turno a las mayores. La primera, Adelaida Torres, del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, con una fantasía de Alfonso Baute, para cerrar María Félix Ramos, con una creación de Dani Mena y el patrocinio de Halcón Viajes y Elige tu viaje.

Gala adulta

Ya el miércoles 11 de febrero llega la gala adulta, en la que Santi Castro pondrá el listón, al ser su candidata, Arlena Mantecón, la primera en desfilar en representación del Centro Comercial Añaza Carrefour. Cierra el desfile la representante de Hidráulica Mayor, con diseño de Ruymán Pérez. Carla Castro, de McDonald’s y EL DÍA, desfila en quinto puesto y, detrás, Ceci Wallace, la influencer más aplaudida anoche, con un diseño de Sedomir Rodríguez de la Sierra para Dormitorum y Diario de Avisos.

Este es el orden de las 32 candidatas

Gala adulta

1. Arlena Rubí Mantecón Hernández, con la fantasía “Luminis”, de Santi Castro, representando a Centro Comercial Añaza Carrefour.

2. Daniela Sánchez Padilla, con una creación que lleva por título “Atamande”, de Team Santana Carnaval, representando a Repsol Grupo González Canarias.

3. Leire García Santana, con la fantasía “Confía”, de Jorge González Santana, representando a Broker Mediterráneo Consulting Group.

4. Melania Hernández Torres, con la fantasía “Latir”, del diseñador Jorán Torres y su equipo, representando a Estilista Candy Torres, Michelle Andana, Taller de Chapa y Pintura José Pedro y Restaurante Amigos del Norte.

5. Carla Castro Castellano, ataviada con la creación “Icónica”, de Alexis Santana, representando a McDonald’s y El Día.

6. Cecilia Esther Díaz Hernández, que vistió una creación con el título “Sueños de Cristal”, de Sedomir Rodríguez de la Sierra, representando a Dormitorum y Diario de Avisos.

7. Elizabeth Beltrán Correa, con la fantasía “Saher”, de Dani y Diana Mena, representando al Ayuntamiento de Arona y Grupo Flipper.

8. Alexia Hernández Adrián, que luce la fantasía “Tenerife”, de Juan Carlos Armas, representando a Centro Comercial Alcampo La Laguna.

9. Lara Rodríguez Lorenzo, con la fantasía “Lágrimas de Sal”, de la Asociación Cultural del Carnaval de Los Realejos Nira y Arganda Lorenzo Padrón, representando a Malidente SLU y Repsol Palo Blanco.

10. Alianara León Hernández, que lucirá “De tu infierno a mi cielo”, del diseñador Yosué Riverol, representando al Cabildo Insular de La Palma/Iltre. Ayuntamiento de El Paso.

11. Melissa Mayor Peña, ataviada con “Etérea”, del creador Ruymán Pérez Jorge, que llega en representación de la firma Hidráulica Tinerfeña S.L.

Gala infantil

1. Sofía Campos Ramos, que llega con una creación bajo el título de “Burbujas de amor”, de Sedormir Rodríguez de la Sierra, representando a Grupo Intesa.

2. Micaela Díaz Lima, que luce la fantasía “Desde bien lejitos vengo”, de Santi Castro, representando a Clínicas Dr. Blas García.

3. ⁠Ciara Luz Álvarez Chinea, con la fantasía “No me cuentes pinochadas que llevo una ballena detrás”, de J. J. Santana, representando a Multicentro Comercial El Trompo y Radio Marca Tenerife.

4. Yaxira González Chinea, con un traje que lleva por título “Firmamento”, de Noé González de la Rosa, representando a Valoriza.

5. Leire Socas Alam, ataviada con “Mi destino se llama amistad”, de David Afonso Darías, representando a Podas Bello y Maquinarias Cohermo.

6. Ana Ferrera González, ataviada con la fantasía “La hora del planeta”, de Dani Mena, representando a Henry Cly Photographer, Grupo El Cine, Grupo Los Menceyes y Ferretería Miraes.

7. Daniela Barrera Padilla, con la fantasía “Cuenta conmigo”, de Alexis Santana, representando a la Asociación Carroza Carnavalera y Escuelas Infantiles El Creyón de Sofi.

8. Claudia Reyes Arvelo, con la creación “La más bella de las princesas”, del diseñador David Hernández, representando al Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte.

9. ⁠Alysson Rodríguez Luque, que accederá al escenario con “Zapatera a sus zapatos”, de Ángel Ramos, representando a Café-Bar Los Esperanceros y García & García.

10. Lucía Álvarez Báez, con la fantasía “Mensajera”, de Jorán Torres y su equipo, representando a E&M Gestoría Asesores SL, Sabores del Norte Canarias by Lis Peña y Autolavados Caprican.

Gala de los mayores

1. Antonia Adelaida Torres Carballo, con la creación “Deseo”, de Alfonso Baute, representando al Excmo. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.

2. Dominga Jiménez Pérez, que llega al Carnaval con la fantasía “Y llegaste tú”, de Santi Castro, en representación del Ilustre Ayuntamiento de Santiago del Teide.

3. María Cristina Fariña Martín, ataviada con “Reina de dos mundos”, de Juan Carlos Armas, representando al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Arafo.

4. María Isabel González Rodríguez, con “Al ritmo de la vida”, de Antonio Santos, representando al Centro Comercial Concorde, Gador Producciones y Eventos y Mi Residencial Senior.

5. Libertad Ramos González, con una fantasía de nombre “Soy leyenda”, de David Hernández, representando al Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte.

6. Amalia González Doniz, con una fantasía de nombre “Siete rosas amarillas”, de Alfonso Baute, representando al Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava.

7. María Ángeles Ramos Díaz, con un traje de título de “A mi ritmo”, creación de Borja Abreu, representando al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

8. María Candelaria Pérez Rivero, que llega con un traje que lleva por título “La dorada”, del diseñador David Hernández, representando al Ilustre Ayuntamiento de El Sauzal.

9. María del Carmen Hernández Martín, que lucirá una creación con el título de “Eternum Regnum”, de Dailos Rodríguez López, representando a la Federación de Lucha Canaria de Tenerife y Petarditos Fiesta.

10. María Eugenia Díaz Sanz, con la fantasía “Viva tu vida EU”, del diseñador J. J. Santana, representando a La Gaceta de Canarias.

11. María Félix Ramos García, que accederá al escenario con “La cosecha”, de Dani Mena, en representación de Halcón Viajes y Elige Tu Viaje.