El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 comienza con mucho ritmo

«Lo bueno, si breve, dos veces bueno». Reza así el refrán y no le falta razón. Y como ejemplo, la inauguración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, que comenzó contagiada del motivo al que se dedica: los ritmos latinos. Y es que, si algo caracterizó la velada, fue precisamente el ritmo trepidante de la noche.

Daniel Pages y una inauguración en tiempo récord

Al nuevo director artístico del espectáculo, Daniel Pages, le bastaron 45 minutos para despachar una inauguración que incluyó tres minicabalgatas para arropar a las candidatas infantiles, de mayores y adultas, en la que destacó como elemento diferenciador los calendarios vivientes. Atrás quedaron las bolas y los diferentes artilugios a los que recurrían anteriores directores para que cada aspirante descubriera el turno de desfile. Pages convirtió en espectáculo este ritual que, lejos de ser tedioso, realzó el protagonismo de cada candidata. Las niñas eligieron a un figurante que encarnaba un farolillo; las mayores, a una bailarina; y las adultas… un pandeiro brasileño, como dijo hasta la saciedad el maestro de ceremonias.

Manny Manuel, el anuncio estrella

La foto de las 32 aspirantes se limitó al momento final, sin grupos, y Elvis Sanfiel le ‘robó’ al alcalde el nombre del artista estrella de la gala de la reina del miércoles 11 de febrero: Manny Manuel, de infausto recuerdo en el Carnaval de Las Palmas en 2019, cuando el artista de Puerto Rico fue expulsado en pleno concierto por la entonces concejala Inma Medina por actuar ebrio. Siete años después, vuelve a Santa Cruz de Tenerife.

Antes de la gala: alisios, chipi chipi y expectación

Nueve de la noche. A treinta minutos para el inicio de la gala inaugural, hasta los alisios de Anaga se dieron cita en el recinto ideado por el equipo del concejal de Fiestas, Javier Caraballero, en la especialidad de la casa.

Un chipi chipi amenazaba con aguar la gala inaugural. Donde está el paso de peatones que enlaza el parque de la Gesta con la trasera de la plaza de España se habilitó un recinto que traía al recuerdo la caja negra de los desfiles de moda que dirige Daniel Pages, pero en el exterior. Cerca de donde, en el pasado, hace casi 40 años, se batió el récord Guinness del baile de 250.000 personas con Celia Cruz o se levantaron algunos de los mejores escenarios del Carnaval, como Egipto, los Cuentos Infantiles o el Espacio…

Gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / María Pisaca

Primeros asistentes y la sorpresa de la kisscam

De los primeros en llegar, el consejero de Empleo del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, que presumía de manta esperancera, de la que fue designado embajador por el alcalde de La Esperanza, Escolástico Gil. De pronto, aplausos… inicialmente se pensó que eran para el consejero, hasta que todas las miradas se dirigieron a la kisscam, que promete momentos memorables si se mantiene también en los concursos.

Elvis Sanfiel y el arranque televisado

En el Carnaval dedicado a los Ritmos Latinos, que estaba a punto de comenzar, sonaba de fondo Macarena… y a las nueve y veinte llegó el maestro de ceremonias, Elvis Sanfiel, para animar al público, aprovechando su conexión previa con Televisión Canaria, que emitió el acto en directo.

Minutos antes de las nueve y media aparecieron las comparsas para prepararse para la apertura del primer acto del Carnaval 2026, que incluyó incluso cuenta atrás, eso sí, con mucho amor, en la kisscam. Para abrir boca, Anaé, con su canción para este Carnaval, que canta las ganas con las que se espera cada edición de la fiesta de la máscara.

Carnaval con sambódromo

La caja negra de las pasarelas de moda, disfrazada de sambódromo, estuvo presidida por una gran pantalla, y desde ahí Elvis Sanfiel comenzó a dar paso al desfile.

Si el Carnaval tuvo en el pasado cartel viviente, la inauguración estrenó un calendario viviente. Como si fuera una minicabalgata, se sucedieron, detrás de la reina infantil 2025, una pareja de cada una de las murgas infantiles y de los grupos coreográficos, con banderas identificativas e incluso con una pancarta en forma de hoja de calendario.

Farolillos, bailarinas y pandeiros

Luego, un novedoso sistema para conocer el orden de actuación de las aspirantes infantiles en la primera gala en la que se elige a una soberana de los Ritmos Latinos.

La nueva fórmula para conocer el orden de actuación dejaba atrás las bolas. En las niñas, un farolillo acompañaba a cada aspirante infantil. Descubrían el número y farolillo y candidata disfrutaban de una sambita y sentían la emoción de conocer el orden del desfile, que abrirá Sofía.

Y así, las diez niñas que protagonizarán la gala del lunes 2 de febrero.

La candidata que saldrá en el puesto número 5, Leire Socas Alma, que vestirá una fantasía de David Afonso Darias, fue la última en descubrir su lugar y, sin embargo, lo celebró como quien gana el Gordo de la Navidad. La alegría caracterizó su presencia en el escenario, también en la foto final.

De la cantera a los veteranos

De la cantera a los veteranos. La Reina de los Mayores abrió su minicabalgata, flanqueada por las parejas de los grupos de Mayores, todos identificados con banderolas.

No habían pasado quince minutos del inicio de la inauguración y comenzó el sorteo de los mayores. Tantas bailarinas entre las que cada una de las once aspirantes de Mayores elegía a una, que descubría en la pasarela el turno en la gala. Espectacular el momento de María Isabel sobre el escenario. No puntúa, pero llenó de glamour el momento.

Desterrar las bolas y otros artilugios y, en su lugar, apostar por convertir el sorteo en animación y escenografía dio un plus al espectáculo, que ganó enteros con la ilusión que le ponían, como ocurrió con quien saldrá la última. Ella hizo una fiesta. Abrirá la gala del miércoles 4 de febrero la representante del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

Adultas, Drag Nilo y colofón final

En 20 minutos, Daniel Pages había despachado los sorteos de las diez candidatas infantiles y las once mayores.

La inauguración tuvo un resuello de unos segundos que aprovechó Elvis Sanfiel para dedicar un aplauso al pueblo de Venezuela antes de dar paso a la minicabalgata que abrió una pletórica y espectacular reina del Carnaval 2025, para dar paso a la representación de murgas adultas, comparsas y… brinco espectacular de Drag Nilo, que sacudió hasta a los guardianes de bronce que custodian el monumento a los Caídos.

A ritmo de bossa nova, con elegancia y sin prisas, el ritmo de la gala inaugural se detuvo para recrearse en las once aspirantes adultas.

De los faroles de las niñas a las bailarinas de los mayores, para que las candidatas de la gala adulta descubrieran su puesto en la gala del miércoles 11 de febrero, seleccionando los once pandeiros con sus respectivos números. Todas las jóvenes apostaron por el blanco para sus trajes de gala. Entre las más aplaudidas, Ceci Wallace, que desfilará después de la candidata de McDonald’s y El Día, Carla Castro Castellano, que, con una fantasía de Alexis Santana, busca suceder a Elizabeth Laker, la reina saliente que fue proclamada con una fantasía del diseñador de Santa Úrsula.

La primera en desfilar en la gala adulta será la representante del Centro Comercial Carrefour Añaza, con una creación de Santi Castro. Elvis Sanfiel aprovechó la foto de familia con las 32 candidaturas para pedir al alcalde que desvelara el nombre del artista invitado: Manny Manuel, en la enésima oportunidad para dejar en el olvido el incidente con el Carnaval de Las Palmas de hace tres años.

Un cierre a ritmo de Carnaval

Cuarenta y cinco minutos y gala inaugural liquidada, con un colofón de Carnaval en estado puro, con traje de reina, zancudos y la batucada de las comparsas como el mejor aderezo del espectáculo que se desarrolló en el particular sambódromo instalado en la plaza de España.

Feliz Carnaval 2026, que acabará rápido si va al ritmo de la inauguración.