El carril bici de Santa Cruz se transforma en 35 aparcamientos de carga y descarga

El carril bici de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife, cuyo desmantelamiento comenzará este domingo 18 de enero, será sustituido por unos 35 aparcamientos de carga y descarga, que podrán ser utilizados por los ciudadanos entre las 18:00 y las 8:00 horas. Asimismo, se habilitarán 91 plazas para motos, seis para personas con movilidad reducida (PMR), nueve para taxis, dos para guaguas de Titsa, una para vehículos de movilidad personal (VMP) y diez para diferentes entidades, como hoteles.

Así se establece en la reordenación viaria elaborada por el Ayuntamiento chicharrero para las calles Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás, a la que ha tenido acceso este periódico. La intención del Consistorio es que los nuevos usos estén listos a principios de febrero, antes de que comience el Carnaval en la calle, es decir, antes del viernes 13 de febrero.

Metros lineales

En total, a las zonas de carga y descarga se destinarán 222 metros lineales de calzada (entre 30 y 43 plazas); a los aparcamientos de motos, 137;a los taxis, 47;a las paradas de guaguas, 42; a las plazas para personas con movilidad reducida, otros 42 y a los vehículos de movilidad personal (patinetes y bicicletas), 15 metros lineales. Asimismo, a las reservas de estacionamiento para distintas entidades se destinarán 96 metros lineales de calzada.

Éstas son el Instituto de Hemodonación, con dos plazas; la Ortopedia Ortomecano, con una plaza; el Centro Infantil Parque, con una plaza; Ambulancias Clínica Parque, con tres plazas, el Hotel Príncipe Paz, con una plaza, y el Hotel Inside, con dos plazas.

Justicia

Con el desmantelamiento de la Red Ciclable, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cumple con su decisión de no seguir luchando ante la Justicia para mantener el carril bici en las citadas calles, después de que ésta rechazase su recurso contra la paralización cautelar de las obras. El Consistorio chicharrero también se rindió en el litigio por la Ordenanza Municipal de Tráfico, anulada a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos El Perenquén, centrando todos sus esfuerzos en elaborar una nueva norma de movilidad y tráfico.

Acuerdo

Según han indicado fuentes municipales, los nuevos usos del carril bici en las calles Villalba Hervás, Méndez Núñez y El Pilar han sido acordados con la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Zona Centro y también con Fauca (Federación de Áreas Urbanas de Canarias).

Méndez Núñez

En concreto, en la calle Méndez Núñez se habilitarán entre 11 y 16 plazas de aparcamiento para la actividad de carga y descarga, así como 30 estacionamientos para motos. Para personas con movilidad reducida se crearán dos plazas y para diferentes entidades, un total de siete estacionamientos.

El Pilar

En la calle de El Pilar, se habilitarán cinco plazas para la actividad de carga y descarga, cuatro aparcamientos para motos, nueve para taxis y tres reservas de estacionamiento para diferentes entidades. Asimismo, esta zona contará con la correspondiente parada de guagua del transporte urbano.

Villalba Hervás

Por último, en la calle Villalba Hervás, el carril bici será sustituido por entre 14 y 21 plazas de carga y descarga, 57 aparcamientos para motos, cuatro estacionamientos para personas con movilidad reducida, y la correspondiente parada de guaguas de transporte público.

Inversión

La implantación de la Red Ciclable en la zona centro del municipio de Santa Cruz de Tenerife supuso una inversión total de 1,7 millones de euros. El Consistorio chicharrero aclara que los elementos utilizados en los carriles segregados (situados en la calzada), que son los que se desmantelarán, se reutilizarán en otras calles de la ciudad para otros usos. n