El nuevo pulmón verde de Santa Cruz tendrá 155 árboles y 800 arbustos

El gran parque previsto en Cabo Llanos, en Santa Cruz de Tenerife, dotará a la capital de 155 nuevos árboles y palmeras, así como de más de 800 arbustos. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, anunció este jueves, 15 de enero, en una Comisión de Control y a raíz de la comparecencia solicitada por la edil socialista Matilde Zambudio, que las obras de este nuevo «pulmón verde» en la ciudad, que se construirá entre las dos Torres, comenzarán este año.

En concreto, y según explicó el también primer teniente de alcalde, se creará en Cabo Llanos una vasta plaza arbolada, en la calle Celia Cruz, que tendrá una superficie de 3.852 metros cuadrados, de los que 2.397, el 70% del total, serán ocupados por vegetación. «Se pretende transformar un espacio con elevada presencia de superficies duras en un área de estancia y actividad comunitaria con alta presencia vegetal», afirmó.

Características

Para ello, el nuevo parque contará con una «gran masa de arbustos y arbolado, con variedad de especies adaptadas al entorno urbano y con bajas necesidades hídricas»; con zonas de estancia para la lectura, el descanso o el encuentro; con caminos interiores; con zonas de juegos infantiles y juveniles; con una fuente; con aseos y con una cafetería. Asimismo, dispondrá de una pasarela peatonal elevada con efecto mirador. La ejecución de los trabajos costará 2,6 millones de euros y se desarrollará en un plazo de 18 meses, una vez que se adjudique la obra.

El concejal de Servicios Públicos y portavoz del PP en Santa Cruz, Carlos Tarfie. / Arturo Jiménez

La previsión del Consistorio chicharrero es que la licitación de los trabajos se produzca en el mes de abril, «para que éstos empiecen antes de finalizar el año». «Estamos a punto de aprobar el proyecto. Solo estamos pendientes de un informe de Urbanismo», afirmó el edil Carlos Tarife.

Carencias

La concejala socialista Matilde Zambudio denunció, durante la Comisión de Control, que el Ayuntamiento lleva más de cinco años anunciando la construcción del nuevo parque de Cabo Llanos, «por lo que, hasta que no vea que empiezan las obras, no me lo creeré». Zambudio reprochó al equipo de Gobierno, formado por CC y PP, que «haya abandonado este barrio, que iba a ser el Manhattan de Santa Cruz de Tenerife y se ha convertido en una zona sin servicios y sin espacios públicos, lleno de solares abandonados».

«Esta zona de la ciudad, situada junto al litoral y para la que se habían creado muchas expectativas, sufre numerosas carencias. Así lo manifiestan los vecinos y así lo vemos todos los ciudadanos», apuntó la concejala del PSOE.

Paseo Litoral

Por su parte, el edil de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, aprovechó para recordar que también en Cabo Llanos está prevista la ejecución del denominado Paseo Litoral, situado entre el jardín botánico Palmétum y el Castillo Negro, con el que el Ayuntamiento pretende transformar toda la parte trasera de la antigua montaña de basura en una gran zona de ocio y esparcimiento. Ésta contará con carril bici, zonas de estancia y sombra, restaurantes, terrazas de verano y un parque infantil, entre otras dotaciones. También se estudiará la posibilidad de crear accesos al mar.

El edil Javier Rivero explicó que esta actuación se divide en tres fases o tres tramos:Anillo del Palmétum, que corresponde a la parte trasera de la montaña; Paseo Playa-Muelle (hasta el Castillo Negro) y Paseo Parque Marítimo. El edil informó ayer, durante la Comisión de Control, que se están redactando los proyectos de cada parte. «Ya nos han entregado y hemos aprobado el anteproyecto de la primera fase, que será la primera que se haga». La ejecución del Paseo Litoral, en su conjunto, supondrá una inversión de unos 14 millones de euros, «por lo que tendremos que buscar financiación», apuntó el concejal.

Éste también señaló que en Cabo Llanos está prevista la construcción de la denominada Ciudad de la Justicia, por parte del Gobierno de Canarias, «lo que permitirá el desarrollo y mejora de este barrio chicharrero».