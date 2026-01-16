Kebab Gallery irrumpe en Santa Cruz: el pop-up que está revolucionando la forma de entender el kebab
Hace apenas unas semanas abrió sus puertas Kebab Gallery, un nuevo pop-up concept que ya está dando de qué hablar en la capital tinerfeña. Instalado durante seis meses dentro del espacio de SandGüix Santa Cruz, este proyecto llega con una misión clara: redefinir el kebab y demostrar que puede ser saludable, equilibrado y de una calidad excepcional.
La filosofía de Kebab Gallery es simple y ambiciosa: elevar un clásico de la comida callejera a su máxima expresión, utilizando materia prima de primera, técnicas cuidadas y recetas que combinan frescura, sabor y un enfoque consciente. Aquí, el kebab deja atrás el mito de “fast food poco saludable” para convertirse en un productazo, elaborado con ingredientes reales y procesos pensados para disfrutar sin culpa.
Su carta incluye kebabs premium, bowls frescos, y entrantes clásicos (con un toque moderno), todos diseñados para ofrecer una experiencia gastronómica distinta.
Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su formato:
dos marcas compartiendo un mismo local, algo inusual en el sector y que está despertando gran curiosidad entre los comensales. En un solo espacio, los visitantes pueden elegir entre las recetas icónicas de SandGüix y las propuestas saludables y contemporáneas de Kebab Gallery. Una convivencia que demuestra que la innovación también está en cómo se concibe el propio modelo de negocio.
“Queremos enseñar que un kebab puede ser tan top como cualquier plato gourmet si partes de buena materia prima. Kebab Gallery es eso: una galería de sabores, una forma de disfrutar comida rápida… pero bien hecha”, explican desde el equipo creativo del proyecto.
Con esta apertura, Kebab Gallery se consolida como una de las propuestas más frescas, modernas e innovadoras de Santa Cruz, trayendo a la ciudad una visión completamente nueva del kebab.
