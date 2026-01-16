El artista Erick Air da color al nuevo muro de Benito Pérez Armas

El artista Erick Air ha dado color al nuevo muro de Los Gladiolos, con el que el municipio de Santa Cruz de Tenerife recuperó, en octubre del año pasado, el tramo de la avenida Benito Pérez Armas que estuvo cerrado al tránsito peatonal durante una década. La obra que luce ahora este muro, que ocupa una superficie de 210 metros cuadrados, fue diseñada con la colaboración de los vecinos del barrio, según lo destacó el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, durante una visita a la zona.

«Hoy este entorno ha ganado color y vida gracias al trabajo del artista Erick Air, quien ha sabido escuchar y tener en cuenta a la ciudadanía para dotar al mural de identidad y de sentido de pertenencia», manifestó el regidor chicharrero. Bermúdez destacó que esta actuación completa la rehabilitación llevada a cabo el año pasado por el área de Viviendas, que consistió en la reconstrucción del citado muro, «con lo que dimos respuesta a una situación que anteriormente ocasionaba problemas de seguridad para los vecinos, además de dificultar el paso en la avenida Benito Pérez Armas».

Mal estado

Hace unos diez años, el Ayuntamiento tuvo que cerrar este tramo de la avenida debido al mal estado en el que se encontraba el muro de Los Gladiolos y por los desprendimientos que se estaban produciendo, lo que suponía un riesgo para las transeúntes. Pero lo que parecía una actuación relativamente sencilla se convirtió en un largo y arduo procedimiento administrativo. Finalmente, el muro de cerramiento, situado junto a los bloques de viviendas 22, 23, 24, 25 y 26, se reconstruyó en octubre del año pasado.

Dj Jonay

La concejala responsable del área de Vivienda en la capital, la nacionalista Belén Mesa, detalló que esta actuación, que ha supuesto una inversión de más de 13.000 euros, ha contado con la participación de Dj Jonay, «figura destacada de la escena musical e hijo del barrio, reconocido hoy como uno de los máximos exponentes del djing en Canarias».

«Jonay compartió con los asistentes a la Casa Mascareño, donde se diseñó el mural, su historia y reflexión sobre los valores comunitarios, entre ellos, la colaboración, la cercanía, el apoyo, el orgullo de pertenencia y la ayuda desinteresada, elementos que han marcado su trayectoria y parte indiscutible de su éxito», afirmó la edil.