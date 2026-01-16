Cortes de calles en Santa Cruz para desmantelar el carril bici y por las obras de Barrio Nuevo

El inicio este domingo, 18 de enero, del desmantelamiento del carril bici en la zona centro de Santa Cruz de Tenerife provocará restricciones al tráfico en las calles de El Pilar, Méndez Núñez y Villalba Hervás, según informa el Ayuntamiento. Estos primeros trabajos se desarrollarán en horario nocturno, de 21:00 a 6:00 horas, y finalizarán, previsiblemente, el jueves 22 de enero. Durante dicho periodo, se llevarán a cabo cortes totales o parciales a media calzada, según el tramo afectado.

En la calle Méndez Núñez, los trabajos se ejecutarán a media calzada, con corte del carril derecho y zona actual del carril bici. La circulación se desviará por el carril izquierdo. Se realizarán cortes de tráfico en las vías aledañas, como Robayna con Méndez Núñez; Pi y Margall con Callao de Lima, y Numancia con Méndez Núñez.

En la calle de El Pilar, se producirá un corte total de la circulación desde Méndez Núñez, "por lo que se requieren cortes y desvíos en las vías aledañas, como la calle Antonio de Lara y Zárate en sentido El Pilar; Callao de Lima-Numancia, sentido El Pilar; Bernabé Rodríguez, en la plaza Ireneo González; calle San Clemente con Pi y Margall, y Suárez Guerra con Puerto Escondido.

En Villalba Hervás, se producirá un corte total de la circulación desde la intersección de El Pilar con Suárez Guerra, "por lo que habrá también cortes en las vías aledañas, como en la calle San Francisco, en la intersección de Cruz Verde con Doctor Allart, y en la salida del parking privado de plaza del Príncipe hacia la Villalba Hervás.

El Ayuntamiento informa de que, como consecuencia de estas obras, se procederá al refuerzo de la prohibición de estacionamiento en la totalidad del carril bici a desmantelar, en las calles Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás.

Barrio Nuevo

Por otro lado, en Barrio Nuevo, y como motivo del inicio el lunes, 19 de enero, de las obras de saneamiento, se procederá al cierre progresivo de la circulación de vehículos en la calle Drago. Los trabajos, cuya ejecución se prolongará durante diez meses, también afectarán al estacionamiento.