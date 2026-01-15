Tirón de orejas de Santa Cruz al Gobierno canario: "debe fajarse más para sacar adelante la Ciudad de la Justicia"

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife exige celeridad al Gobierno de Canarias en la tramitación del proyecto de la Ciudad de la Justicia, prevista en el barrio chicharrero de Cabo Llanos. El concejal de Infraestructuras, Javier Rivero, de CC, manifestó este jueves, 15 de enero, en una Comisión de Control y a raíz de una comparecencia solicitada por la edil socialista Matilde Zambudio, que el Ejecutivo canario «debe fajarse más para sacar adelante esta actuación, lo que permitirá el desarrollo y mejora del barrio de Cabo Llanos».

Y es que la concejala del PSOE denunció que esta zona de la ciudad se ha convertido en un lugar en la que sólo hay edificios, «pues carece de servicios y de espacios públicos, y está llena de solares abandonados». Al respecto, el edil de Servicios Públicos y portavoz del PP, Carlos Tarife, indicó que al Consistorio chicharrero le gustaría que la ordenación de la Ciudad de la Justicia «se hiciera de una manera más rápida, porque ésta ocupará algunos de esos solares abandonados».

El concejal de Infraestructuras en Santa Cruz, Javier Rivero. / Andrés Gutiérrez

El Gobierno de Canarias firmó en octubre de 2021 la orden para cambiar el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz y poder así construir la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos. En aquel momento, el Ejecutivo señaló que se daba un paso decisivo para que este anhelado proyecto, que incluirá numerosas zonas verdes, corredores peatonales, una gran plaza y dos edificios, se convierta en realidad. Pero, en junio del año pasado, la consejera de Justicia, la nacionalista Nieves Lady Barreto, admitió que el proyecto no estará listo «ni en dos ni en cuatro ni en cinco años» porque supone «una operación urbanística complicadísima» .