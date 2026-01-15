Santa Cruz revisará los pozos del macizo de Anaga ante la sospecha de contaminación de los acuíferos de la que alerta el PSOE

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife encargará a Emmasa (Empresa Mixta de Aguas) la revisión de los pozos del macizo de Anaga ante la sospecha de "contaminación" de los acuíferos de la que ha alertado el Partido Socialista (PSOE). El edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, indicó este jueves, 15 de enero, en una Comisión de Control y a raíz de la comparecencia solicitada por el concejal socialista Florentino Guzmán Plasencia, que pedirá la elaboración de un informe para actuar en las instalaciones públicas en las que existan problemas. "Y si éstos se producen en pozos privados, exigiremos a los propietarios una solución", agregó. Y es que Guzmán Plasencia denunció el deficiente estado en el que se encuentra el saneamiento en el macizo de Anaga, "con el consiguiente riesgo que esto supone, porque las aguas negras sin tratar se vierten al suelo, a los barrancos y acuíferos que abastecen de agua a todo el municipio".

"El PSOE quiere manifestar su profunda preocupación por el estado en el que se encuentran determinadas infraestructuras de saneamiento en el macizo de Anaga, un territorio que goza de la máxima protección ambiental al estar declarado Reserva de la Biosfera de Anaga", apuntó el concejal socialista. Éste señaló que, "en los últimos tiempos", el PSOE ha recibido informaciones y quejas vecinales que apuntan la existencia de sistemas de saneamiento obsoletos, incompletos o deteriorados, "produciéndose vertidos de aguas residuales sin el tratamiento adecuado, con el consiguiente riesgo para los acuíferos y para un ecosistema de extraordinario valor ecológico, paisajístico y social".

Auditoría

En este sentido, Florentino destacó que Anaga no es solo un espacio natural protegido, sino también una fuente estratégica de recursos hídricos, "un territorio habitado y un símbolo de compromiso de Tenerife con la sostenibilidad". "Por ello, cualquier deficiencia en el saneamiento no puede ser tratada como un problema menor ni aplazable", agregó. Ante esta situación, el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz considera imprescindible que se realice una auditoría técnica urgente de las infraestructuras de saneamiento existentes en los distintos núcleos de Anaga, así como la identificación y corrección inmediata de posibles puntos de vertido que "puedan estar afectando al subsuelo y a los acuíferos".

Deuda hhistórica

Guzmán Plasencia declaró que el Consistorio chicharrero tiene una deuda histórica con esta zona del municipio, "en la que no hay alcantarillado y la situación es insostenible". "Los pozos de la zona alta de Anaga están en muy malas condiciones, tienen fisuras y el agua se está filtrando al suelo, contaminando los acuíferos. Así nos lo trasladan los vecinos", asevera.

Vertido cero

El concejal de Servicios Públicos se comprometió a solicitar un informe a Emmasa y a actuar donde sea necesario. Asimismo, admitió que la existencia de fosas sépticas y pozos absorbentes "no es lo mejor para Anaga", por lo que en un futuro se tendrá que buscar otra solución, según indicó. Tarife aprovechó para resaltar que el Consistorio continúa trabajando en su empeño de lograr este año el vertido cero de aguas residuales en todo el municipio. Puso como ejemplo las actuaciones que se están desarrollando en San Andrés, para conectar las aguas residuales con la depuradora de Buenos Aires, y en Añaza-Acorán, para acabar con el vertido de 2.000 metros cúbicos diarios al mar.