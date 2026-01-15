Santa Cruz de Tenerife ‘correrá’ para regular las restricciones al tráfico antes de junio

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ‘correrá’ para poder aprobar la Ordenanza Municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes del 26 de junio de este año, fecha límite que le ha dado el Gobierno central a la capital chicharrera para que tenga listo el documento que regulará las restricciones al tráfico en el centro de la ciudad. Si no lo hace, y tal y como lo adelantó este periódico, el Consistorio tendrá que devolver los 10 millones de euros de fondos europeos que recibió para una serie de obras relacionadas con la mejora de la movilidad en el municipio, la mayoría ya ejecutadas. El Ayuntamiento insiste en denunciar la amenaza realizada, vía email, por el Estado, pero también apunta que se sigue trabajando en la implantación de la ZBE, «una obligación impuesta por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez».

«Vamos a correr todo lo que podamos, aunque, eso sí, respetando siempre los procedimientos formales, que llevan sus trámites, por lo que no podemos asegurar un plazo concreto», manifiesta la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso (CC). Además, la edil recuerda que el grupo municipal Vox ha llevado ante la Justicia la aprobación, por parte del Consistorio, del proyecto de la ZBE, que incluye la instalación de 26 puntos de control de acceso para los vehículos en la zona centro, que contarán con cámaras. «El procedimiento se podría ver afectado por éste u otro conflicto judicial», añade.

Una vergüenza

Alonso apunta que el área de Movilidad intentará que la ordenanza esté aprobada lo antes posible, pero, agrega la concejala, es una «auténtica vergüenza» que el Gobierno central haya amenazado al Ayuntamiento de Santa Cruz con la obligación de devolver los fondos europeos «si no llegamos a junio». «Nos reclaman un dinero que ya está prácticamente ejecutado, en obras como la remodelación de las calles Imeldo Serís y La Rosa, y en la adquisición de guaguas eléctricas», manifiesta la edil responsable de Movilidad.

Medida

El concejal de Planificación Estratégica, primer teniente de alcalde y portavoz del PP, Carlos Tarife, manifiesta que se está estudiando qué medidas se pueden tomar contra la amenaza realizada por el Gobierno central. «El de Santa Cruz de Tenerife no es el único municipio afectado, por lo que se intentará llevar a cabo una acción en común».

Consulta

Por su parte, el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez (CC), informa de que, en la actualidad, el procedimiento de elaboración de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones se encuentra en el trámite de consulta pública, para que los ciudadanos puedan realizar las aportaciones que consideren. Dicha consulta se inició el 15 de diciembre y finalizará este jueves, 15 de enero.

Aprobación

La previsión del Ayuntamiento de Santa Cruz es que la aprobación inicial del documento que regulará las restricciones al tráfico en el centro de la capital se produzca en el mes de marzo, «con el objetivo de que la aprobación definitiva tenga lugar en el verano».