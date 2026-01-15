Obras de emergencia en un campo de fútbol de Santa Cruz para garantizar la seguridad

El lunes 26 de enero, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iniciará una actuación de emergencia en el campo de fútbol de El Sobradillo, situado en el Distrito Suroeste, para garantizar la seguridad en la instalación, la cual sufrió importantes daños durante la tormenta Emilia. Así lo anunció este jueves, 15 de enero, el concejal de Infraestructuras, Javier Rivero (CC), durante una Comisión de Control y a raíz de una comparecencia solicitada por la edil socialista Elena Mateo. La ejecución de estas obras supondrá una inversión municipal de dos millones de euros, coste que criticó el PSOE porque "todavía hay varios campos de fútbol en el municipio que están esperando por mejoras anunciadas hace tiempo y que no se han llevado a cabo con la excusa de que no hay presupuesto".

El concejal de Infraestructuras explicó que la actuación de emergencia en la instalación deportiva de El Sobradillo es necesaria debido a que el temporal afectó a muros, dependencias y alumbrado, "por lo que debemos garantizar la seguridad en la instalación". Los trabajos previstos incluyen la demolición y reconstrucción de muros perimetrales con riesgo de derrumbe, la eliminación del edificio de servicios y la sustitución de la instalación eléctrica.

Según lo indicó Javier Rivero, la tormenta originó "importantes daños" en el citado campo de fútbol, centrados en el vallado perimetral; en el muro oeste del campo, que sufrió daños estructurales; y en la cimentación del muro de cerramiento en el lado suroeste, que "presenta un descalce importante y supone un evidente riesgo de desplome sobre la calle Galán".

Asimismo, comentó que, en la evaluación del estado de la instalación deportiva, se pudo comprobar que el edifico anexo al campo destinado a servicios, que alberga vestuarios de usuarios y árbitros, cantina-bar, aseos públicos y oficinas, se encuentra en estado ruinoso en algunas zonas y con una conservación muy deficiente. Por lo tanto, añadió, se procederá a su demolición completa.

Con respecto a las actuaciones de mejora previstas en los campos de fútbol del municipio, el concejal de Infraestructuras recordó que ya se ha intervenido en seis y se han aprobado los proyectos de las instalaciones de Llano del Moro y Tíncer. Asimismo, comentó que se están redactando los de Añaza y Barranco Grande. Para actuar en estos cuatro campos, será necesaria una inversión de más de ocho millones de euros.