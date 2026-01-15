El Juan Sebastián de Elcano se deja ver en Tenerife: así puedes visitarlo por dentro

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano, uno de los barcos más emblemáticos de la Armada Española, vuelve a recalar en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife dentro de su XCVIII crucero de instrucción. La llegada está prevista para este jueves 15 de enero y permanecerá atracado en la capital tinerfeña hasta el domingo 18, ofreciendo la posibilidad de visitarlo por dentro.

Durante su estancia, el velero abrirá sus puertas tanto a centros educativos como al público en general, permitiendo a residentes y turistas conocer de cerca la historia y el funcionamiento de este buque histórico.

El año pasado en su escala en la Isla, con la princesa Leonor a bordo como parte de su formación, la presencia del buque llamó tanto la atención a la población de Tenerife que se registraron largas colas de hasta dos horas de espera para poder acceder al interior.

Buque escuela Juan Sebastián Elcano. / MARIA PISACA

Horarios de visita del Juan Sebastián de Elcano en Tenerife

El programa de visitas se organiza en varias jornadas:

Viernes 16 de enero (mañana):

Visitas concertadas para centros educativos de la Isla (15 grupos).

Viernes 16 de enero (tarde):

Abierto al público general de 15:30 a 19:00 horas.

Sábado 17 de enero:

Visitas para el público general de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:00 horas.

Las visitas permiten recorrer distintas zonas del barco y conocer la vida a bordo de uno de los símbolos más reconocibles de la Armada Española.

Un crucero de instrucción con destino América y Europa

La salida del Juan Sebastián de Elcano está prevista para la tarde del domingo 18 de enero, cuando retomará su travesía rumbo a distintos puertos de América y Europa. Este crucero de instrucción se prolongará hasta el mes de julio, formando a los futuros oficiales de la Armada.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con la Armada Española, anima a la ciudadanía a aprovechar esta escala y disfrutar de la visita a uno de los barcos más icónicos que navegan actualmente.