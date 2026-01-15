Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Juan Sebastián de Elcano se deja ver en Tenerife: así puedes visitarlo por dentro

El buque escuela de la Armada Española atraca en Santa Cruz del 15 al 18 de enero y abre sus puertas al público

Llegada del ‘Juan Sebastián Elcano’ a Santa Cruz de Tenerife con la Princesa Leonor

Llegada del ‘Juan Sebastián Elcano’ a Santa Cruz de Tenerife con la Princesa Leonor

María Pisaca

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano, uno de los barcos más emblemáticos de la Armada Española, vuelve a recalar en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife dentro de su XCVIII crucero de instrucción. La llegada está prevista para este jueves 15 de enero y permanecerá atracado en la capital tinerfeña hasta el domingo 18, ofreciendo la posibilidad de visitarlo por dentro.

Durante su estancia, el velero abrirá sus puertas tanto a centros educativos como al público en general, permitiendo a residentes y turistas conocer de cerca la historia y el funcionamiento de este buque histórico.

El año pasado en su escala en la Isla, con la princesa Leonor a bordo como parte de su formación, la presencia del buque llamó tanto la atención a la población de Tenerife que se registraron largas colas de hasta dos horas de espera para poder acceder al interior.

Buque escuela Juan Sebastián Elcano.

Buque escuela Juan Sebastián Elcano. / MARIA PISACA

Horarios de visita del Juan Sebastián de Elcano en Tenerife

El programa de visitas se organiza en varias jornadas:

Viernes 16 de enero (mañana):

  • Visitas concertadas para centros educativos de la Isla (15 grupos).

Viernes 16 de enero (tarde):

  • Abierto al público general de 15:30 a 19:00 horas.

Sábado 17 de enero:

  • Visitas para el público general de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:00 horas.

Las visitas permiten recorrer distintas zonas del barco y conocer la vida a bordo de uno de los símbolos más reconocibles de la Armada Española.

Un crucero de instrucción con destino América y Europa

La salida del Juan Sebastián de Elcano está prevista para la tarde del domingo 18 de enero, cuando retomará su travesía rumbo a distintos puertos de América y Europa. Este crucero de instrucción se prolongará hasta el mes de julio, formando a los futuros oficiales de la Armada.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con la Armada Española, anima a la ciudadanía a aprovechar esta escala y disfrutar de la visita a uno de los barcos más icónicos que navegan actualmente.

