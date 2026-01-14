Santa Cruz es testigo de un "espectáculo único" en Europa: la floración de la palmera suicida

El jardín botánico Palmétum, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, es testigo de un «espectáculo único en Europa», la floración de la conocida como la palmera suicida (Corypha umbraculifera). Así lo anuncia el Ayuntamiento chicharrero, que anima a los ciudadanos a visitar este espacio verde de la ciudad, creado sobre una antigua montaña de basura, en el que un ejemplar de la citada especie ha iniciado la inflorescencia «más grande del mundo»: una pirámide de seis metros de altura, llena de millones de flores, que solo se produce una vez y que provoca la muerte de la palmera.

Ésta tiene unos 34 años y mide más de 20 metros de altura. En su parte superior ya se aprecia el enorme ramillete, de otros seis metros, que se llenará de pequeñas flores blancas, una floración que se prolongará durante doce meses, aproximadamente. Según explica Trigal Perdomo, bióloga del Palmétum, la especie Corypha umbraculifera florece solo una vez en la vida, generalmente entre los 30 y 60 años, y tras completar dicho proceso, la palmera muere.

En el Palmétum de Santa Cruz fueron plantados, por parte del director de este jardín botánico, Carlo Morici, tres ejemplares de esta especie nativa del sureste de la India (Costa de Malabar) y Sri Lanka. En 2021, se produjo la floración del primero de ellos, que se prolongó durante un año y medio, y, después, «su muerte». Ya solo queda parte del tronco de esta palmera, porque tuvo que ser talada. Ahora, otro de los ejemplares ha iniciado su floración y, por lo tanto, «su despedida». «Nos queda una tercera palmera de esta especie, que no sabemos cuando iniciará dicho proceso. Nuestra intención es plantar más en el futuro».

Ramillete de flores sobre la palmera Corypha, a unos 30 metros de altura. / El Día

«La gente tiene que saber que este espectáculo majestuoso y único en Europa se está volviendo a producir, por segunda vez en el Palmétum de Santa Cruz. Se trata de un evento extraordinario. La palmera dedica toda su energía a esta colosal floración, para producir sus frutos y finalmente morir, completando su ciclo de vida», asevera la bióloga Trigal Perdomo.

Florece solo una vez

Ésta explica que esta palmera pertenece a las especies monocárpicas, que son plantas que florecen y producen semillas solo una vez en toda su vida, para luego morir, invirtiendo toda su energía en la reproducción, a diferencia de las policárpicas, que florecen repetidamente. «Pero estas palmeras se caracterizan, además, por el gran tamaño que alcanzan y por la elevada cantidad de flores que producen. El ramillete es como un árbol que nace encima de la palmera, superando entre los dos los 30 metros de altura», comenta.

Las hojas más grandes

Perdomo también destaca que la Corypha cuenta, además, con las hojas más grandes de toda la naturaleza, con un diámetro de cinco metros. Relata que las hojas de esta especie eran utilizadas para hacer manuscritos. «Aún esto se hace en la India de manera tradicional, como patrimonio cultural».

Especies del Palmétum

La bióloga aprovecha para recordar que el jardín botánico Palmétum acoge una colección de más de 3.000 especies de plantas diferentes, entre las que se encuentran unas 500 especies de palmeras. Destacan en esta colección, según apunta Trigal Perdomo, el género Coccothrinax, procedente del Caribe, y las palmeras de Madagascar. «Tenemos especies que están en peligro de extinción e, incluso, algunas que han desaparecido en su estado nativo, como, por ejemplo, un árbol de mango, de Filipinas, que desapareció por la actividad humana».

Visitas

Trigal Perdomo informa de que todos los sábados, el Palmétum acoge visitas guiadas inclusivas, organizadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación Moeve. «Nos adaptamos a las necesidades particulares de las organizaciones no gubernamentales o público en general, con intérprete en lengua de signos, cambio de recorrido o duración de la visita si fuese necesario». Estas visitas se llevan a cabo a las 10:30 horas y tienen una duración aproximada de una hora y media. Son gratuitas, pero es necesario la inscripción previa, a través de la web del Pamétum, www.palmetum.tenerife.es. Para visitar el Palmétum en cualquier momento, la entrada cuesta para los residentes tres euros y seis, para los turistas. n