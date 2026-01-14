Elcano regresa al Puerto de Santa Cruz de Tenerife

El buque escuela Juan Sebastián Elcano, de la Armada Española, regresa al Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en su XCVIII crucero de instrucción. El barco, que llega este jueves, 15 de enero, permanecerá en la instalación chicharrera hasta el domingo, 18 de enero, y abrirá sus puertas a los ciudadanos.

El viernes 16 de enero, en horario de mañana, acogerá una quincena de visitas organizadas para centros educativos de la Isla, mientras que por la tarde y durante el sábado 17 de enero, el buque podrá ser visitado por el público en general, "permitiendo a residentes y visitantes conocer de primera mano uno de los barcos más representativos de la Armada Española".

La nave atracará a las ocho de la mañana en la Dársena de Los Llanos, "primer contacto con tierra desde que zarpara el pasado día 10 desde el Puerto de Cádiz con 73 guardiamarinas a bordo, además de la propia tripulación del buque". Según informa la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el buque será recibido por autoridades navales y honores, por parte de la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de1797. "Durante la jornada acogerá diversos actos oficiales, entre ellos recepciones institucionales con representantes de las diferentes administraciones insulares".

El Juan Sebastián Elcano, en servicio desde 1928, es el buque encargado de la formación marinera, naval y humana de los guardiamarinas de la Armada, constituyendo además un símbolo flotante de la presencia de España en los mares del mundo. "Su escala en Santa Cruz de Tenerife supone una nueva oportunidad para reforzar los vínculos históricos entre la ciudad, el Puerto y la Armada".

Su partida está prevista para la tarde del domingo 18 de enero, continuando así este crucero de instrucción que le llevará a diferentes puertos en América y Europa, completando una travesía que se prolongará hasta el mes de julio. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con la Armada, invita a la ciudadanía a participar en las visitas programadas y a "disfrutar de la presencia de este histórico buque en el puerto chicharrero".