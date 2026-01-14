El Estado amenaza a Santa Cruz con la devolución de 10 millones de fondos europeos si no impulsa la Zona de Bajas Emisiones

El Gobierno central amenaza al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con obligarle a devolver 10 millones de euros de los fondos europeos, la mayoría ya invertidos en obras ejecutadas, si no aprueba, antes del 26 de junio de este año, la ordenanza municipal para regular la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad, con la que se establecerán restricciones al tráfico. Así lo confirman el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y el concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, que denuncian la "coacción" del Estado a un municipio que "ni siquiera tiene problemas de contaminación ni de calidad del aire" y que, "además, es un ejemplo en materia de obtención y ejecución de fondos europeos".

El Consistorio chicharrero ha recibido un correo electrónico del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el que se le advierte de que tendrá que devolver la ayuda europea si no aprueba la ordenanza de la ZBE en el plazo citado, recordándole que la elaboración de esta normativa municipal es una obligación. Bermúdez y Tarife indican que, aunque el Ayuntamiento de Santa Cruz está en contra de la implantación de las ZBE impuesta por el Gobierno central "sin tener en cuenta las especificidades territoriales", el área de Movilidad está trabajando en la citada ordenanza y en los contratos necesarios para instalar cámaras y sensores en las calles, "procedimientos complejos que llevan sus plazos". "Pero ahora, además de obligarnos, nos amenazan", apuntan.

El regidor chicharrero manifiesta que al Gobierno de España, que dirige el socialista Pedro Sánchez, le importa más la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, "en una ciudad cuyo problema no es la contaminación", que la buena ejecución de los fondos europeos que "el Ayuntamiento sí ha hecho". En este sentido, el concejal de Planificación Estratégica apunta que el Consistorio ha conseguido para los chicharreros un total de 61 millones de euros de Europa para ejecutar diferentes obras, "de los que sólo hemos tenido que devolver siete millones" por incumplimientos de plazos. "Esto supone una tasa de efectividad en la gestión de estos fondos del 89%".

Actuaciones afectadas

Con respecto a este expediente en concreto, que incluye varias actuaciones, como la ZBE, Santa Cruz de Tenerife tendría que devolver 10 millones de euros si no aprueba antes del verano la ordenanza para regular las restricciones al tráfico. Carlos Tarife explica que en dicho expediente se encuentran obras ya finalizadas, como la remodelación de la calle Imeldo Serís, la adquisición de 11 guaguas eléctricas y la instalación de recarga de estos vehículos, y trabajos aún en ejecución, como la remodelación de la calle de La Rosa, "que acabaremos entre mayo y junio, dentro del plazo previsto". Las dos únicas actuaciones para las que no se han cumplido los plazos son el carril bici en el centro, que se está desmantelando por la anulación, por parte de la Justicia, de la Ordenanza Municipal de Tráfico, y la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, también en la zona centro, "en la que se está trabajando".

Una "vergüenza"

"Podemos entender que a los municipios que no ejecutan las obras se les obligue a devolver el dinero, pero lo que es una vergüenza es que se nos amenace con la obligación de devolver fondos que ya están invertidos, de obras ya ejecutadas, como la calle Imeldo Serís, la compra de guaguas o la calle de La Rosa, que pronto terminaremos. Es lógico que si no se hace una actuación en plazo, como el carril bici, por numerosos problemas, se nos reclame la ayuda recibida. Lo que no tiene ninguna lógica es que se reclame una inversión ya ejecutada", critica el también primer teniente de alcalde.

Éste manifiesta que para la adquisición de la tecnología para la implantación de la ZBE en Santa Cruz, el Ayuntamiento se ha tropezado con numerosos obstáculos, por lo que no se podrán cumplir los plazos. "Pero esto no ha sucedido por ser un mal gestor, sino por causas ajenas al Consistorio, como ha ocurrido con la Red Ciclable. Por lo tanto, se está maltratando a los chicharreros, por parte del Gobierno de Sánchez y también de la portavoz socialista en Santa Cruz, Patricia Hernández, al amenazarnos con la obligación de devolverlo todo, es decir, las ayudas europeas incluidas en este expediente, aunque las obras ya estén acabadas o ejecutándose", agrega el edil.

Calidad del aire

Pero además, comenta Tarife, en Santa Cruz de Tenerife no tendría que implantarse la Zona de Bajas Emisiones, pues es la capital de España con mejor calidad del aire y la que más cumple con las condiciones exigidas por la Unión Europea. "Y no lo digo yo, lo dice un informe de Ecologistas en Acción sobre la contaminación en las ciudades más pobladas del país, que adelantó el periódico EL DÍA".

Denuncia

El concejal de Planificación Territorial y portavoz del PP asegura que lo que está haciendo el Gobierno central es una "tomadura de pelo" y anuncia que denunciarán esta situación "a todos los niveles posibles". Incluso, el Ayuntamiento estudiará la vía jurídica. "No nos quedaremos de brazos cruzados. Nos están obligando a aprobar una ordenanza que no necesitamos. Pero, además, nos amenazan diciendo que si lo hacemos fuera de plazo, tendremos que devolver dinero europeo de obras que ya están ejecutadas en un 72%. Y lo hacen con un municipio que está cumpliendo", concluye Tarife.