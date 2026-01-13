Los Legías se cita con la historia este jueves en el concurso del teatro Falla en el Carnaval de Cádiz

Los Legías con G, grupo de la Canción de la Risa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, se convertirá la noche de mañana jueves en la primera formación tinerfeña en actuar en el Teatro Falla dentro del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC), y permanecerán allí disfrutando de la experiencia hasta el domingo, que regresan con todo preparado por si el jurado se empeña y los convoca para cuartos de final.

Una sesión de nivel en las preliminares del COAC

Como si fuera una más de las 45 chirigotas que se sucederán hasta el día 27 de enero entre comparsas, coros y cuartetos en las preliminares, los de Fran Trillo ‘El Chino’ son uno de los siete grupos que actúan en una sesión que abre el Coro ADN –segundo premio la pasada edición como Cádiz, el Show, de Luis Rivero–.

Seguirá la chirigota San taratachín, la comparsa La hipócrita, la chirigota Los cadisapiens (La involución), del siempre esperado Manolín Santander, para dar paso a la comparsa Los trapos sucios. Sextos, Los Legías, que podrían comenzar a cantar sobre las diez de la noche si no hay retraso en la tramoya como el martes, para cerrar la comparsa Culpable.

Un sueño cumplido para Fran Trillo ‘El Chino’

Más allá de si Los Legías estarán entre las veinte chirigotas de cuartos, Fran Trillo ya ve cumplido el sueño de quien comenzó su andadura en el Carnaval de Tenerife como componente de la murga infantil Lengüines, para luego dar el salto a las adultas como fundador de Trasnochados y componente en Singuangos, hasta crear en 2006 el grupo de la Canción de la Risa con el que ahora viaja a Cádiz.

Respeto absoluto al formato del COAC

Fran ‘El Chino’ cuenta cómo gestó el salto a la Tacita de Plata hace años y para el que ha estado ahorrando desde la pasada edición. La primera premisa fue clara: respetar las reglas del COAC. Para ello, Los Legías con G han construido un repertorio ajustado al formato de chirigota gaditana.

«Hemos cogido las bases del concurso de la COAC y preparado el repertorio correspondiente: una presentación, dos pasodobles originales, dos cuplés originales con sus estribillos, un popurrí y la despedida», explica Trillo. Un trabajo minucioso que supone salir de la zona de confort de la Canción de la Risa, pero siempre desde la admiración por el modelo gaditano.

Dos repertorios distintos: Cádiz y Tenerife

La apuesta ha sido doble. El grupo ha creado dos repertorios completamente diferentes, uno para Cádiz y otro para Tenerife.

«No tiene nada que ver lo que vamos a cantar en Cádiz con lo que se va a cantar en Tenerife», señala El Chino. Un reto que asumen «con mucha ilusión».

Un viaje exprés y logística ajustada

«Salimos a las siete de la mañana, con escala en Las Palmas y luego a Sevilla, donde cogemos una guagua hacia Cádiz», relata Trillo.

En cuanto al traslado del atrezzo, el grupo ha contado con la ayuda desinteresada de Omega Courier, gracias a la colaboración de su amigo Ale, un apoyo clave para que todo llegue a tiempo.

Disfrutar del Falla, el gran objetivo

«Hemos trabajado mucho para intentar hacer el mejor papel posible dentro de nuestras posibilidades», afirma Trillo, aunque reconoce que se enfrentan a un nivel «muy alto, inigualable».

La prioridad es disfrutar de una oportunidad única, saborear el trabajo realizado y vivir la experiencia. «Si suena la flauta –aunque sea poco probable– estamos preparados para volver», añade.

Sobre el tipo elegido y la temática, Fran prefiere guardar silencio: «No tengas prisa, el jueves lo verás», responde entre risas.

Autofinanciación y apoyos puntuales

La aventura gaditana es, en gran parte, fruto del esfuerzo propio. «El 90% nos lo costeamos nosotros», reconoce Trillo. El 10% restante llega gracias a apoyos concretos: una ayuda económica de la Clínica Oftalmológica Nivaria, la colaboración logística de Omega Courier y una aportación de Binter, que facilitó cinco pasajes dentro de un paquete de grupo.

Refuerzos para cumplir el reglamento

Para cumplir con las exigencias del formato, el grupo incorpora tres componentes nuevos: Ricardo Hernández, autor de las melodías inéditas de pasodobles y cuplés; Jorge Perdomo, encargado de la percusión (bombo y platillo); y Orlando González, que refuerza la segunda guitarra, también obligatoria en chirigotas. Además, está 'el equipo base', con edades comprendidas entre Felipe Ravina, que 'pica' los setenta, al propio Fran Trillo, de 55; y el benjamín del grupo, Raúl, de 40, que para eso marca el ritmo en la percusión.

La autoría, sello personal

Como autor, no hay cambios: «Para bien o para mal, soy yo», afirma Fran Trillo, que asume la autoría de las letras, manteniendo la identidad del grupo.

Los Legías con G se citan este jueves con la historia. Pase lo que pase, cantar en el Falla ya es de premio.