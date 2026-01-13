Comienza el desmantelamiento del carril bici de Santa Cruz de Tenerife

El desmantelamiento del carril bici en la zona centro de Santa Cruz de Tenerife comenzará en estos días, previsiblemente, el 18 de enero. Así lo anuncia la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), quien señala que la intención del Ayuntamiento chicharrero es que los nuevos usos estén listos a principios de febrero, antes de que comience el Carnaval en la calle, es decir, antes del viernes 13 de febrero. La edil recuerda que se habilitarán nuevas plazas de aparcamiento de carga y descarga, que «los vecinos podrán utilizar fuera del horario de esta actividad», entre las 18:00 y las 8:00 horas;estacionamientos para personas con movilidad reducida (PMR), y plazas para motos y patinetes.

En concreto, se desmantelarán los carriles segregados de la Red Ciclable, los situados en la calzada, en las calles de El Pilar, Méndez Núñez, Villalba Hervás y San Sebastián, donde también se habilitarán paradas para taxis y guaguas. El Pilar recuperará los dos carriles de tráfico. De esta forma, se cumple el anuncio realizado por el Consistorio de no seguir luchando ante la Justicia para mantener el carril bici en el centro.

Antecedentes

Tras conocer el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la paralización cautelar de las obras de la Red Ciclable en la ciudad, el alcalde, José Manuel Bermúdez, anunció el 4 de octubre la retirada del carril bici en varias calles, porque así lo habían solicitado los comercios del centro y porque son las vías en las que más problemas de tráfico se generan.

El 22 de noviembre, el regidor comunicó la decisión de retirar el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia del TSJC que anuló la Ordenanza de Tráfico de la capital, a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Vecinos El Perenquén. Fue, precisamente, la anulación de esta normativa municipal lo que provocó la paralización de las obras del carril bici. El Ayuntamiento está ahora centrando sus esfuerzos en elaborar una nueva ordenanza.

Respaldo

Bermúdez destaca que los nuevos usos para el carril bici han recibido el apoyo de los empresarios de zona centro, que solicitaban más aparcamientos para la actividad de carga y descarga. «También habilitaremos numerosas plazas para motos, pues el número de estos vehículos se ha duplicado en la capital», añade Alonso

Los trabajos de desmantelamiento del carril bici de Santa Cruz comenzarán con la retirada de los elementos separadores en las calles Méndez Núñez, Villalba Hervás y El Pilar, con la finalidad de que «estos espacios sean utilizados para dotar al centro de la ciudad de más zonas para carga y descarga, de más plazas PMR, de paradas para taxis y guaguas, y de aparcamientos para motos y patinetes», insistió la concejala.

La implantación de la Red Ciclable en Santa Cruz de Tenerife supuso una inversión municipal de 1,7 millones de euros. El Consistorio aclara que los elementos utilizados se reutilizarán. n