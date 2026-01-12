Pocos taxis en Santa Cruz y caros, principales quejas de los ciudadanos

Pocos taxis y caros. Éstas son las principales quejas que apuntan los ciudadanos en una encuesta de opinión sobre el sector que realizó el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife durante los meses de noviembre y diciembre.

Sobre la dificultad de encontrar un taxi, las menciones se concentran sobre todo en eventos (conciertos, fútbol o Carnaval, entre otros), en un 40%, y en los barrios, en un 36%. Les siguen los fines de semana y festivos (34%) y los días de lluvia (33%). En torno al 30%, se cita tanto la zona centro como las noches. En conjunto, casi dos de cada tres personas, aproximadamente un 65%, declara algún episodio de no disponibilidad de taxis. Así lo informó ayer la edil de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), durante la Mesa del Taxi.

Ésta indicó que, además de una rebaja en el precio y de la necesidad de más unidades disponibles, los encuestados también piden más paradas de taxi en la ciudad y la creación de una aplicación que facilite la solicitud del servicio a través del móvil, algo en lo que el Ayuntamiento ya está trabajando.

En esta nueva reunión de la Mesa del Taxi, la edil de Movilidad también anunció que el estudio sobre el ratio de licencias de taxi en Santa Cruz y sobre la situación económica del sector, para implantar nuevas medidas, estará terminado a finales de enero. El pasado 2 de enero, Élite Taxi, el colectivo mayoritario del sector, convocó una concentración en la avenida Tres de Mayo, en plena campaña de compras navideñas, para reivindicar una subida de la tarifa, la mejora de las paradas, y el aumento de la cuantía económica para el rescate de licencias. Está previsto que se realice una nueva concentración el día 26, pero en la zona de la plaza de España.

Subvenciones

Con respecto a las subvenciones para habilitar vehículos para personas con movilidad reducida (PMR), se abordó la necesidad de analizar posibles soluciones al incumplimiento del número de licencias PMR en Santa Cruz.

Paradas

Por otro lado, se acordó la creación de un grupo de trabajo técnico que elabore un Plan de Distribución de Paradas. Se propuso que forme parte de este grupo un representante de cada asociación de taxistas, para analizar las propuestas del sector.