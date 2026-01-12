Vecinos de Santa Cruz remiten un escrito al Ayuntamiento para que la tasa de la basura sea "más justa"

El incremento de la tasa de la basura en Santa Cruz de Tenerife, que deja de tener un coste fijo para las viviendas, que era de 70,98 euros, trae de cabeza a los vecinos, que esperan preocupados el inicio de la campaña de cobro de impuestos (en mayo) para conocer el importe que tendrá que abonar. La Asociación Barrio de El Toscal de Las Tribulaciones ha remitido un escrito al Ayuntamiento chicharrero solicitando la revisión de la nueva ordenanza fiscal que regula este tributo, que ya ha entrado en vigor, por considerarla injusta.

Con esta nueva normativa municipal, las cuantías de los recibos aumentan en torno al 50% como media. Para las viviendas, la tasa se calculará en función del valor catastral de los inmuebles y del número de residentes. Por ejemplo, para un piso con un valor catastral de hasta 24.000 euros, las cuantías oscilarán entre los 70,98 euros al año, en el caso de que sólo haya un residente, y los 132,50 euros, si los residentes son siete o más. Para las casas de más de un millón de euros, el recibo puede alcanzar los 389,69 euros.

El equipo de Gobierno, formado por CC y PP, ha aclarado en varias ocasiones que se ha elaborado una nueva ordenanza porque así lo obliga el Gobierno central, por medio del conocido como basurazo. La ley estatal establece que se implante un sistema de pago por generación de basura, para cumplir con las directrices europeas y para que el contamine, pague. Eso sí, el Consistorio chicharrero indica que esta exigencia de instaurar una tasa totalmente individualizada para cada contribuyente sólo se puede llevar a cabo de manera progresiva.

En el escrito que la asociación de vecinos de El Toscal ha remitido al equipo de Gobierno y también a los partidos de la oposición, ésta reclama que se revise el cálculo de la cuota tributaria de los inmuebles de uso residencial porque "ésta no aumenta de forma justa según el valor de la vivienda"; porque pesa más el número de personas que residen en la casa que el valor real de la misma; y "porque dentro de un mismo tramo de valor catastral, quien tiene una casa de mayor valor paga proporcionalmente menos".

"En la práctica, el elemento que mayor impacto tiene en la cuota final es el número de personas empadronadas en la vivienda, a través del Coeficiente de Generación de Residuos (CGR). Este diseño puede dar lugar a situaciones socialmente difíciles de justificar, en la que viviendas de bajo valor catastral soportan cuotas superiores a otras de valor sensiblemente mayor, por el mero hecho de contar con más residentes, desplazando el peso del tributo desde la capacidad económica hacia un criterio estrictamente demográfico".

Grandes eventos

Asimismo, dicha asociación muestra su preocupación porque se desconoce, según apuntan, el desglose de los costes que están repercutiendo a los vecinos. "Nos preocupa especialmente que se puedan estar incluyendo en la tasa de viviendas costes extraordinarios, como la recogida de residuos de grandes eventos. Sólo en el Carnaval de 2025 se recogieron unas 404 toneladas de cartones y latas en la vía pública, algo que no puede considerarse basura doméstica".

En el escrito, esta entidad ciudadana explica que los vecinos no han presentado un recurso judicial porque esta vía es "cara" e "inaccesible" para muchos ciudadanos. "Hemos optado por una vía responable, trasladando un escrito para que lo valoren y actúen. Creemos que una tasa más justa y transparente beneficia a toda la ciudad", asevera la Asociación Barrio de El Toscal de Las Tribulaciones.