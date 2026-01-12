Localizan un nuevo ejemplar de mosquito 'Aedes aegypti' en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Sanidad ha informado este lunes de la localización, la semana pasada, de un nuevo ejemplar adulto de mosquito Aedes aegypti en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, concretamente en una de las trampas instaladas en la terminal de cruceros.

Este hallazgo se suma a la detección el pasado 10 de diciembre de otro ejemplar en esta instalación portuaria, detalla Sanidad en un comunicado.

El análisis realizado en el Laboratorio de Entomología Médica del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias a las muestras recogidas identificó a uno de los ejemplares capturados como Aedes aegypti.

Llegada puntual

Los expertos consideran que esta detección obedece a una nueva entrada puntual a través de la llegada de barcos procedentes de áreas de riesgo donde el vector se encuentra establecido, si bien sigue siendo necesario continuar con las labores de vigilancia entomológica para interceptar la llegada del vector en los puntos de entrada de Canarias y evitar su dispersión.

Por ello, en los próximos muestreos programados se hará especial hincapié en la revisión de posibles focos de cría presentes en el radio de dispersión potencial del vector.

Más control

Desde la detección, la Dirección General Salud Pública del SCS, Sanidad Exterior, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y las administraciones y organismos competentes acordaron continuar con los trabajos de vigilancia entomológica en la zona de detección, así como la toma de medidas necesarias para evitar el asentamiento de estos vectores en el archipiélago.

En este sentido, también se informó a los profesionales sanitarios de la red asistencial sobre los riesgos a tener en cuenta en la atención al ciudadano y el modo de comunicar datos acerca del vector y su picadura.

Sistema de Vigilancia Entomológica

Desde 2013, Canarias dispone de un Sistema de Vigilancia Entomológica, coordinado por la Dirección General de Salud Pública en colaboración con el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y de Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna (ULL), con el objeto de detectar precozmente la posible aparición de mosquitos invasores.

Anteriormente, en 2019, 2023 y 2024 se declararon superados los episodios y erradicados los mosquitos Aedes aegypti de Fuerteventura, La Palma y el barrio de El Toscal (Santa Cruz de Tenerife), respectivamente, mientras que en marzo de 2025 se dio por cerrado el episodio por Aedes albopictus en un invernadero de Tacoronte y en julio de ese mismo año se dio por erradicado el mosquito Aedes albopictus en el barrio de la Vuelta de los Pájaros, en la capital tinerfeña.

Además, continúan abiertos los episodios por detección de ejemplares de Aedes albopictus en el aeropuerto Tenerife Sur y en el municipio de Tuineje, en Fuerteventura, y de Aedes aegypti en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, así como en el Muelle Santa Catalina y en el barrio de Piletas, en las Palmas de Gran Canaria.

Desde la Dirección General de Salud Pública se recuerda que, según el protocolo, deben pasar 18 meses sin detectar la presencia del mosquito para dar por cerrado el episodio.

Colaboración ciudadana

Sanidad solicita la colaboración ciudadana y ante cualquier sospecha sugiere enviar fotos de posibles Aedes o imágenes de fuertes reacciones inflamatorias por picaduras si se produjeran, a la cuenta de correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org, indicando el lugar geográfico en el que se ha localizado y un número de teléfono de contacto.

Desde la Dirección General de Salud Pública se recuerda la importancia de la vigilancia entomológica como estrategia principal para evitar la introducción de especies invasoras en el archipiélago, así como para evitar el establecimiento de estas especies, una vez se detectan en cualquier punto de entrada.