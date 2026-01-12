Cambios de tráfico y estacionamiento en Santa Cruz por la gala con la que arranca el Carnaval

La gala con la que arrancará el viernes, 16 de enero, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife provocará modificaciones en el tráfico y en el estacionamiento de las avenidas Marítima y de Anaga. Algunos de estos cambios comenzaron a aplicarse desde el pasado día 9, cerrando un tramo de la avenida Marítima. Se verán afectadas también las zonas de la plaza del Cabildo, calle La Marina y un tramo de la avenida de Anaga, así como la calle General Gutiérrez. Asimismo, desde el día 14 de enero hasta la finalización del acto de presentación de las candidatas a Reina, el día 16, se eliminarán las plazas de estacionamiento en dicas zonas.

En la avenida Marítima, se procederá al cierre del tramo situado delante de los números 3, 5, 7, en el entorno del antiguo bar Capricho, "dejando libre la entrada al parking de plaza de España", los días 14, 15 y 16 de enero, además de los días previos y posteriores estrictamente necesarios. La circulación de vehículos procedente de la avenida de Anaga se desviará hacía Túnel Vía Litoral y el que accede desde la calle La Marina hacia plaza de España solo podrá entrar al parking plaza España.

En la plaza del Cabildo, en el tramo comprendido entre las calles Bravo Murillo y avenida Marítima, se redirigirá el tráfico por la calle La Marina y calle General Gutiérrez, para el ensayo general y para el día de la Gala Inaugural, a partir de las 08:00 horas del día 14 hasta las 23:00 horas del 16; mientras. En la calle La Marina, en el tramo comprendido entre las calles General Gutiérrez y Villalba Hervás, se redirigirá el tráfico por General Gutiérrez, por lo que los vehículos que circulan por la Villalva Hervás girarán como lo hacen habitualmente hacia La Marina.

Aparcamientos

En lo que se refiere a la reserva de estacionamientos, en la avenida Marítima, se eliminarán las plazas en batería situadas en el margen derecho, en sentido hacia la avenida de Anaga, y los aparcamientos en línea situados junto al parking de la plaza de España. En General Gutiérrez, se suprimirán los ubicados en el margen derecho, sentido hacia Imeldo Serís. Esta reserva de estacionamientos se aplicará desde las 00:00 del miércoles 14 hasta las 23:30 del viernes 16.

Modificaciones en las paradas de las guaguas urbanas

Se verán afectadas las líneas de guaguas 909, 910, 914, 916, 917, 920, 921, 945, 946, 947 y 970. Las guaguas 909 y 920, en sentido Muelle Norte, desde la avenida San Sebastián, continuarán hacia la rotonda de Hacienda, interior del Túnel de Plaza España y avenida de Anaga, donde continuarán con el recorrido habitual.

Las líneas 909, 910, 914, 916, 917, 921, 945, 946, 947 y 970, en sentido Intercambiador, desde la avenida de Anaga, continuarán por el interior del Túnel de la plaza España- Quedan anuladas la parada del Cabildo, con la alternativa de la de la Estación Marítima, y también se suprime la de plaza España, teniendo como sustituta la de la plaza de Europa.