Santa Cruz pavimentará y mejorará una veintena de calles del Suroeste

Con el fin de atender las demandas vecinales y debido al mal estado en el que se encuentran, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pavimentará y mejorará una veintena de calles en el Distrito Suroeste, situadas, en concreto, en los barrios de Barranco Grande, El Tablero, El Chorrillo, Llano del Moro y El Sobradillo.

El Consistorio chicharrero, a través del área de Infraestructuras, que dirige el concejal nacionalista Javier Rivero, también responsable del Distrito Suroeste, ya ha adjudicado la redacción de los proyectos de acondicionamiento para cada una de las vías en las que se intervendrá. Éstos tendrán que estar listos en un plazo de dos meses, para, a continuación, licitar la ejecución de las obras.

Lotes

La empresa adjudicataria, Proyectos de Ingeniería Extremeños, deberá establecer «soluciones de pavimentación» para cada una de las calles, en función de la tipología de cada vial, la clasificación del suelo y la configuración actual del ámbito en el que se localizan. Todas estas calles son prácticamente de tierra. Los trabajos se dividen en tres lotes.

El primero está formado por las calles 121, 123, Escaldón, Fresno, La Haya y Abedul, situadas en el barrio de Llano del Moro. En el segundo se incluyen las vías Vencejo y transversales, Águila Real, La Gota, La Lapa, Rabiche y Pardillo, ubicadas en el barrio de El Sobradillo. Y el tercer lote está constituido por las calles Martagón, Retama, Rododendro, Jaramago, Buganvilla, Dalia y Azalea, localizadas en los barrios de El Chorrillo, El Tablero y Barranco Grande.

Diferentes tipologías

En el pliego de prescripciones técnicas que rigieron esta licitación se explica que las diferentes tipologías de las calles del Suroeste en las que el Ayuntamiento intervendrá «hacen que cada una de ellas deba ser analizada por separado», realizándose ensayos y tomas de datos que permitan un correcto diagnóstico y posterior diseño de las medidas de pavimentación más adecuadas.

«Se aportarán soluciones compatibles con su posterior adecuación urbanizadora. Los proyectos de cada vía deberán adoptar las determinaciones definidas en el planeamiento municipal vigente. Y cada proyecto deberá incluir las características y dimensiones de los elementos proyectados, y todos aquellos detalles necesarios para la correcta definición de las posteriores obras», señala el área de Infraestructuras.

Asimismo, ésta apunta que el diseño del acondicionamiento de estas calles deberá garantizar la accesibilidad universal y la «integración de los cuidados y la calidad de vida cotidiana de todas las personas». «La selección de materiales empleados en cada proyecto deberá garantizar la calidad, durabilidad, eficiencia y fácil mantenimiento, ajustándose a los condicionantes atmosféricos del ámbito y a los criterios municipales que serán indicados por el personal técnico gestor del contrato».

Actuaciones

Se incluirán en cada proyecto las actuaciones de pavimentación, señalización vertical y horizontal que correspondan. Las actuaciones tendrán que ajustarse a los condicionantes de ordenación urbanística, territorial y ambiental de aplicación en el momento de aprobación de los proyectos, así como a las ordenanzas municipales y a la totalidad de normativa técnica y sectorial de aplicación.

Vías en las que se intervendrá

Calle Superficie (m2) Barrio

121 928,35 Llano del Moro

123 689,58 Llano del Moro

Escaldón 1.174,73 Llano del Moro

Fresno 328,72 Llano del Moro

La Haya 688,32 Llano del Moro

Abedul 986,26 Llano del Moro

Vencejo 1.439,28 El Sobradillo

Águila Real 685,84 El Sobradillo

La Gota 804,13 El Sobradillo

La Lapa 321,70 El Sobradillo

Rabiche 686,99 El Sobradillo

Pardillo 379,74 El Sobradillo

Martagón 4.064,17 Chorrillo / Tablero

Retama 724,51 El Chorrillo

Rododendro 1.309,16 El Chorrillo

Jaramago 271,32 El Chorrillo

Buganvilla 1.767,24 El Chorrillo

Dalia 793,61 Barranco Grande

Azalea 1.020,66 Barranco Grande