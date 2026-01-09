El Templo Masónico de Santa Cruz: la sede del progreso que Franco convirtió en un centro de torturas

El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, situado en la calle San Lucas y que fue sede del pensamiento intelectual, republicano y progresista, se convirtió, con el régimen franquista, en un centro de interrogatorios y torturas. En el año 2009, en el transcurso de unas reparaciones en el inmueble, aparecieron restos humanos que corroboran los testimonios de quienes allí fueron cruelmente represaliados. Así se indica en el expediente de incoación de la declaración de este histórico edificio como Lugar de la Memoria Democrática, publicado este viernes, 9 de enero, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este reconocimiento institucional a nivel estatal se otorga al Templo Masónico de Santa Cruz, que volvió a abrir sus puertas en octubre de 2025 tras una compleja obra de restauración, por ser un enclave de "alto valor memorial", en el que se cometieron graves violaciones de los derechos humanos crímenes contra la humanidad, "al haber sido objeto de persecución sistemática por parte del régimen franquista desde los primeros días del golpe de Estado de julio de 1936".

En la resolución con la que se incoa la citada declaración se relata que fue la logia Añaza la que levantó este Templo Masónico en el centro de la capital chicharrera, entre los años 1899 y 1902, para albergar sus actividades. El edificio fue diseñado por el arquitecto tinerfeño Manuel de Cámara y Cruz. Fue considerado como el mayor centro de la masonería en España hasta la ocupación militar de 1936.

¿Qué es la masonería?

La masonería es una fraternidad internacional e iniciática, filosófica y ética, que busca el perfeccionamiento moral e intelectual de sus miembros para mejorar la sociedad. Se organiza en logias o talleres y promueve la dignidad humana, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad a través de un sistema educativo basado en símbolos, ceremonias y rituales. Su objetivo es fomentar el progreso social y el desarrollo del pensamiento libre. Fue una sociedad secreta en sus orígenes. Se estima que, en la actualidad, hay unos seis millones de masones en el mundo. Los requisitos para que alguien pueda convertirse en masón son: ser mayor de edad, ser apadrinado o recibir la invitación oficial de otro masón y, finalmente, ser aceptado mediante una votación en una sesión masónica.

Ludopatía

El Templo Masónico de Santa Cruz no solo fue sede de ceremonias masónicas, según se explica en la resolución publicada en el BOE. La logia Añaza creó en 1909 una concurrida escuela laica que impartía clases gratuitas a adultos, aplicando un programa de estudios que respondía a las corrientes pedagógicas progresistas de la época. Además, la logia organizó conferencias y otras actividades de educación no reglada, como la impresión de un periódico en el que se difundían valores de progreso. "Hay constancia de la preocupación de la logia por problemas extendidos en Santa Cruz, como la ludopatía, o el apoyo a distintas causas sociales".

Persecución franquista

Tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, se inició la persecución a los masones. Las actuaciones de represión contra la masonería en Santa Cruz de Tenerife comenzaron al día siguiente, cuando un grupo paramilitar allanó el Templo Masónico y se incautó de todos los archivos y documentación masónica, que posteriormente fueron enviados a Salamanca por el teniente coronel Del Campo Tabernilla, nombrado por los golpistas juez especial para perseguir la masonería, "todo ello dentro de un plan sistemático para organizar la represión y perseguir a los masones en todo el país".

Visitas

En la fachada del templo lucía una nota firmada por el Secretariado de la Falange Española, por la que se organizaban visitas a la Sala de Reflexiones del Templo. "Dichas visitas consistían en un circuito guiado, tergiversado y conducido por los falangistas tinerfeños, que alimentaban y alertaban a la población sobre los supuestos fines oscuros de la masonería. Esta circunstancia contribuyó a la desnaturalización de la identidad masónica, que empezó a percibirse en la ciudad con pánico y miedo, al extenderse la creencia de que en el templo se llevaban a cabo sacrificios de niños y rituales de brujería".

Posteriormente, y a partir del decreto de unificación de todas las milicias paramilitares existentes en la isla de Tenerife, el edificio pasó a ser sede de la Falange hasta 1939, cuando quedó a disposición del Parque de Intendencia para el almacenamiento de víveres. Más tarde se utilizaría como farmacia militar. El 1 de marzo de 1940 se promulgó la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, y el templo pasó a convertirse en centro de interrogatorios y torturas.