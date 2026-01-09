Santa Cruz recuperará el patrimonio histórico del Templo Masónico y avanza en su declaración como Lugar de la Memoria Democrática
El Ayuntamiento y el Estado firman un protocolo para devolver fondos y bienes históricos del Templo Masónico conservados en el Archivo de Salamanca
La firma este viernes, 9 de enero, de un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno central permitirá la recuperación de los elementos de la masonería canaria, fondos documentales y bienes, que fueron sustraídos del histórico edificio y que actualmente se encuentran en el Archivo de Salamanca.
El protocolo fue rubricado por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Jose Manuel Bermúdez (CC), y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (PSOE), en un acto celebrado en el propio Templo Masónico, en el que también se anunció la incoación del expediente para declarar este inmueble, único en España, como Lugar de la Memoria Democrática, por la persecución que sufrieron los masones por parte del régimen franquista.
Un símbolo de la persecución franquista
El ministro de Memoria Democrática destacó la importancia y relevancia de esta declaración, indicando que solo se ha incoado para dos inmuebles en Canarias: el Centro Agrícola de Tefía, en Fuerteventura, que se utilizó como centro reclusión de personas homosexuales, y el Templo Masónico de Tenerife, el único que sobrevivió a la dictadura.
Con respecto a la recuperación de los elementos sustraídos del Templo de Santa Cruz, el alcalde resaltó que esta será clave para dotarlo de mayor y mejor contenido, reforzando su valor histórico y cultural.
Santa Cruz reclama más de 60 elementos sustraídos por el franquismo, entre los que se encuentran el estardante de la Logia Añaza, informes de obras, cartas, fotografías, insignias, sellos y joyas.
- Cabalgata de Reyes en Santa Cruz de Tenerife 2026: horario y recorrido
- Una malla de acero electrosoldada para impedir el acceso al hotel de Añaza
- ¿Qué supermercados abren hoy en Santa Cruz de Tenerife?
- Los chicharreros, reacios a pagar por aparcar en la calle: Santa Cruz finaliza la segunda consulta pública de las zonas verdes y azules
- Santa Cruz recupera el hotel de la Rambla: el Contemporáneo se abre a la ciudad con tardeos, fiestas temáticas y restaurante
- “Somos amables y encima damos premios”: el primer premio de El Niño cae en Tacoronte
- Media entrada en el Rodríguez López para recibir, entre palos de agua, a los Reyes Magos
- Santa Cruz abrirá la antigua sede municipal de Antequera a los ciudadanos a finales de 2026