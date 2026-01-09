Santa Cruz recuperará el patrimonio histórico del Templo Masónico y avanza en su declaración como Lugar de la Memoria Democrática

La firma este viernes, 9 de enero, de un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno central permitirá la recuperación de los elementos de la masonería canaria, fondos documentales y bienes, que fueron sustraídos del histórico edificio y que actualmente se encuentran en el Archivo de Salamanca.

El protocolo fue rubricado por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Jose Manuel Bermúdez (CC), y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (PSOE), en un acto celebrado en el propio Templo Masónico, en el que también se anunció la incoación del expediente para declarar este inmueble, único en España, como Lugar de la Memoria Democrática, por la persecución que sufrieron los masones por parte del régimen franquista.

Un símbolo de la persecución franquista

El ministro de Memoria Democrática destacó la importancia y relevancia de esta declaración, indicando que solo se ha incoado para dos inmuebles en Canarias: el Centro Agrícola de Tefía, en Fuerteventura, que se utilizó como centro reclusión de personas homosexuales, y el Templo Masónico de Tenerife, el único que sobrevivió a la dictadura.

Con respecto a la recuperación de los elementos sustraídos del Templo de Santa Cruz, el alcalde resaltó que esta será clave para dotarlo de mayor y mejor contenido, reforzando su valor histórico y cultural.

Santa Cruz reclama más de 60 elementos sustraídos por el franquismo, entre los que se encuentran el estardante de la Logia Añaza, informes de obras, cartas, fotografías, insignias, sellos y joyas.