Santa Cruz quiere "callar bocas" ante el cuidado de sus zonas verdes: crea un servicio de análisis permanente del riesgo del arbolado

Santa Cruz de Tenerife tendrá el "mejor contrato de su historia" para el mantenimiento de sus parques, jardines, zonas verdes y arbolado. Así lo aseguraron este viernes, 9 de enero, el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), y el edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, quienes anunciaron que el Ayuntamiento ya ha aprobado su licitación por un importe de 34 millones de euros para un plazo de tres años, lo que supone un incremento de seis millones con respecto al contrato actual. Entre las novedades destacaron la creación, por primera vez, de un servicio permanente de análisis, gestión y control del estado y riesgo del arbolado de la ciudad. "Callaremos algunas bocas, porque daremos el mejor servicio en esta materia", apuntó Tarife.

Este nuevo contrato, que el Ayuntamiento pretende formalizar en el último trimestre de 2026, consiste en la prestación de los servicios asociados al mantenimiento y conservación de las zonas verdes municipales, e incluye también la plantación de nuevo arbolado en la ciudad. En la actualidad, el municipio de Santa Cruz de Tenerife cuenta con unas 454 hectáreas de parques, jardines y espacios verdes, y con un total de 50.517 árboles en suelo urbano, que pertenecen a 488 especies diferentes. El Consistorio pasará de invertir en esta materia 8,7 millones al año a 10,7 millones, lo que supone un incremento de dos millones anuales.

Objetivos

Los principales objetivos del contrato son, según lo indicó el alcalde, incrementar el número de árboles en la ciudad, llegando a un 30% en los últimos años; mejorar el vivero municipal; mantener y cuidar las zonas verdes en las condiciones adecuadas, y analizar constantemente el estado de nuestro arbolado, "para garantizar la salud de los árboles y la seguridad de los ciudadanos". "Éste es uno de los contratos más importantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, lo que demuestra que seguimos preocupándonos y ocupándonos de nuestros espacios verdes", aseveró el regidor chicharrero.

Tres lotes

La prestación de este contrato se divide en tres lotes. El primero consiste en el mantenimiento de las zonas verdes, con un presupuesto de 31,9 millones y una inversión adicional para nuevos espacios de 1,8 millones de euros, como el que se creará en Cabo Llanos, entre las dos Torres. Forman parte de la infraestructura verde municipal de Santa Cruz los parques urbanos, zonas ajardinadas, arbolado viario y palmeras, jardineras y estructuras florales.

El segundo lote estará destinado al suministro de materiales para la infraestructura verde, con un presupuesto anual de 375.000 euros. Entre dichos materiales se encuentran césped, semilla de árboles, fertilizantes, material de plantación y vivero, sustrato y material de jardinería.

Y el tercero consiste en la creación de un servicio técnico de análisis, gestión y control del estado y riesgo del arbolado de la capital, con una inversión anual de 308.464 euros. Se trata de un servicio de inspección y evaluación del arbolado potencialmente en riesgo, que establecerá procesos para documentar sólidamente dichas inspecciones. Éste se realizará de forma sistemática y unificada para todo el arbolado de Santa Cruz por parte de personal con la formación y la experiencia adecuadas, conforme a las últimas técnicas y conocimientos en arboricultura.

Crisis

"Este servicio nace a raíz de la crisis que tuvimos en 2023 cuando varios árboles de la ciudad nos dieron un susto. En aquel entonces, tuvimos que contratar un servicio de urgencia para analizar el estado del arbolado de Santa Cruz. Ahora lo tendremos con carácter permanente", manifestó el edil de Servicios Públicos. Éste aprovechó para señalar que el nuevo contrato de Parques y Jardines podrá prorrogarse durante dos años más, "dando estabilidad a todas estas actuaciones", por lo que se prevé que se alcance una inversión de 68 millones hasta 2031.

Actuaciones

Con respecto al control del estado del arbolado del municipio, Bermúdez explicó que el nuevo servicio técnico de evaluación contará con personal independiente de la empresa que resulte adjudicataria del mantenimiento. Esta evaluación "permitirá diagnosticar el estado de los ejemplares y definir las actuaciones necesarias", como seguimiento, tratamientos, podas, talas o medidas de seguridad, "mejorando la objetividad, trazabilidad y seguridad en la toma de decisiones".

En concreto, realizará las siguientes prestaciones: la supervisión técnica de los trabajos que se realizan sobre el arbolado municipal, la evaluación estratégica y actuación sobre el riesgo, y el registro, documentación y mejora del conocimiento de los ejemplares de la ciudad.