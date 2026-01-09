Santa Cruz, muy preocupada por la retirada de policías nacionales de las calles
El Ayuntamiento exige a Interior que reponga los agentes que serán trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife admite que está «muy preocupado» por la retirada de agentes de la Policía Nacional de las calles del municipio, para trasladarlos al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)de Hoya Fría. La decisión del Ministerio del Interior trae de cabeza al Consistorio chicharrero, que recuerda que la criminalidad «ha crecido un poco» en la capital tinerfeña en los últimos meses. La edil responsable del área de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, manifiesta que no se puede dejar a Santa Cruz de Tenerife «desprotegida».
Por ello, añade la concejala, el Ayuntamiento chicharrero exige a la Subdelegación del Gobierno que suspenda el desmantelamiento de las patrullas de la Policía Nacional que prestan servicio en la capital tinerfeña o que, en todo caso, reponga el personal que será trasladado al citado centro de migrantes. «Por supuesto que esta Corporación local no se opone a que se destinen efectivos a estos centros, pero no puede hacerse a costa de la seguridad de nuestro municipio», comenta De León.
La concejala responsable del área de Seguridad en el Ayuntamiento de Santa Cruz pone en valor la labor y el «gran esfuerzo» que realiza la Policía Local chicharrera para garantizar la seguridad en el municipio, aunque, añade Gladis De León, «esto no es suficiente». En este sentido, De León aprovecha para recordar que la capital tinerfeña sufre, en la actualidad, un déficit de 158 agentes locales, «para poder garantizar un modelo de seguridad de proximidad y preventivo en la ciudad».
Déficit
La Policía Local de Santa Cruz cuenta con 351 efectivos, pero necesita 509, para así cumplir con los ratios establecidos por la ley, de 1,8 agentes por cada 1.000 habitantes. Por ello, el Ayuntamiento chicharrero ha solicitado en varias ocasiones al Gobierno central la eliminación de la tasa de reposición en los cuerpos de seguridad, para poder convocar oposiciones para todas las plazas que son necesarias. La tasa de reposición es un indicador en el empleo público que define el porcentaje de plazas vacantes (por jubilación o excedencia, entre otros motivos) que una administración puede cubrir con nuevos empleados, limitando así la convocatoria de oposiciones.
Por su parte, la Policía Nacional debería tener en Santa Cruz de Tenerife 981 agentes;sin embargo, solo cuenta con 820, lo que supone un déficit de 161 funcionarios. «Ahora pretenden desmantelar las patrullas de la Policía Nacional dedicadas a vigilar las vías y espacios públicos de la capital chicharrera, que están destinadas en la Comisaría Provincial. Santa Cruz necesita tanto la protección de la Policía Local como de la Nacional, porque además tenemos numerosos eventos y actividades en la a vía pública. Estamos realmente preocupados», asevera De León.
Doce agentes
En concreto, el Ministerio del Interior, a través de la Comisaría Provincial, retirará seis patrullas de la Policía Nacional, formadas por doce agentes, de las calles de Santa Cruz de Tenerife, para atender las necesidades de seguridad en el Centro de Internamiento de Hoya Fría. Esta medida se adopta después de que hayan finalizado las obras de acondicionamiento de la citada instalación, que fue construida durante la primera crisis migratoria, en 2006.
Los funcionarios de las seis patrullas que se retirarán de las calles de Santa Cruz de Tenerife están adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana, que es la que ya soporta el mantenimiento de la seguridad en las instalaciones del centro de migrantes de San Andrés, en El Hierro. Asimismo, cubre el déficit de personal para atender la seguridad de las comisarías o la custodia de detenidos hospitalizados, y se encargará del Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) en el momento en que tenga lugar su apertura, junto al Puerto de Granadilla.
Oficio
La retirada de estos policías de las calles de Santa Cruz se establece en un oficio remitido a la Brigada de Seguridad Ciudadana el 18 de diciembre, por parte del comisario responsable de la Unidad de Coordinación Operativa Policial, Raúl Contreras, número dos en la estructura del cuerpo en la provincia y actual jefe accidental.
Criminalidad
En el tercer trimestre del año pasado, y en comparación con el ejercicio anterior, aumentó la criminalidad en Santa Cruz un 5,4%, según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior. En concreto, se registraron 8.050 infracciones penales, 414 más que en 2024. Crecieron los robos con violencia e intimidación y los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, así como los ciberdelitos y las infracciones penales relacionadas con el tráfico de drogas.
Aumento de robos
Según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior, en Santa Cruz han aumentado, en casi un 50%, los robos cometidos con violencia e intimidación, pasando de 133 a 195 casos. Estos datos corresponden al tercer trimestre del año pasado, comparándolos con el mismo periodo del ejercicio anterior. También han crecido los robos en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, un 17,9%, pasando de 168 a 198, y los cometidos en viviendas, un 31,8%, pasando de 85 a un total de 112 casos. n
