Santa Cruz, la ciudad con mejor calidad del aire y la que más cumple con Europa

Santa Cruz de Tenerife es la capital de España con mejor calidad del aire y la que más cumple con las condiciones exigidas por la Unión Europea. Así lo expone un informe sobre la contaminación en las ciudades más pobladas del país que acaba de dar a conocer Ecologistas en Acción.

El colectivo centra su análisis en el contaminante atmosférico más nocivo, el dióxido de nitrógeno (NO₂), generado principalmente por los vehículos y las industrias con procesos de combustión. Según los datos facilitados, la capital tinerfeña registró en 2025 una concentración de 20 microgramos por metro cúbico de aire (μg/m³) de este gas irritante y tóxico, de tonalidad marrón rojiza. Solo Valladolid presenta el mismo valor, mientras que el resto de las ciudades analizadas supera esa cifra.

Esto implica que Santa Cruz de Tenerife no solo cumple con holgura las exigencias europeas actuales —el límite vigente es de 40 μg/m³—, sino que además es la única, junto con Valladolid, que ya alcanzaría el tope fijado por la UE para el 1 de enero de 2030.

Ecologistas en Acción sitúa a la urbe isleña en el otro extremo de las que tienen más polución: Madrid y Málaga

La medición se realizó en la estación ubicada en la piscina municipal Acidalio Lorenzo, el punto con mayor densidad de tráfico del municipio, al ser la entrada y salida de las dos autopistas, la TF-5 y la TF-1. En el extremo opuesto del ranking figuran las ciudades con peor calidad del aire, encabezadas por Madrid (32 μg/m³), Málaga (31) y Granada (30).

Evolución positiva y políticas ambientales

Además de Santa Cruz de Tenerife y Valladolid, las capitales con mejor calidad del aire en 2025 son Zaragoza y Burgos (ambas con 21 μg/m³) y Córdoba (22). Las cifras proceden de las mediciones oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y de las comunidades autónomas, recopiladas por la asociación ecologista.

La capital chicharrera ya destacaba en años anteriores. En 2024 fue la segunda ciudad con menor concentración de NO₂ (18 μg/m³) y en 2023, la tercera (22), consolidándose entre las urbes con menor contaminación derivada del tráfico y la industria.

Concentración de dióxido de nitrógeno en las grandes ciudades / El Día

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, sitúa el punto de inflexión en 2013, cuando la refinería —entonces propiedad de Cepsa, hoy Moeve— dejó de refinar petróleo. Desde julio de ese año, la instalación pasó a ser un centro de almacenamiento y distribución, cesando la emisión de dióxido de nitrógeno y otros gases contaminantes. Aquella parada, motivada por razones económicas, no tenía precedentes en los 84 años de historia de la planta.

Bermúdez recuerda también la adhesión de la ciudad al Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía con objetivos para 2020 y 2030, que contemplan una reducción del 20% de las emisiones contaminantes. A ello se suman medidas como la modernización de las luminarias, la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales y la incorporación de vehículos menos contaminantes al transporte público.

El alcalde Bermúdez considera que la mejoría comenzó cuando la refinería dejó de tratar petróleo en el año 2013

Ecologistas en Acción explica por qué no incluye a algunas capitales, como Las Palmas de Gran Canaria, en su análisis: «No disponen de estaciones orientadas al tráfico que resulten representativas de la calidad del aire que respira buena parte de la población». En cambio, la estación de Santa Cruz de Tenerife, situada en la piscina municipal, sí cumple ese criterio y, pese a ubicarse en la zona con más tráfico, registra niveles inferiores a los de la mayoría de grandes ciudades del país.