Bermúdez aclara que no se opone a la eliminación del monumento a Franco

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha aclarado este viernes, 9 de enero, que no se resiste a retirar el conocido como monumento a Franco de la avenida de Anaga, pues, y según ha afirmado, "no tengo ninguna duda de lo que representa". Eso sí, añadió el regidor, el Consistorio exige que se cumpla la Ley Canaria de Memoria Histórica "tal y como está escrita", la cual, indicó, "fue aprobada por unanimidad en el Parlamento".

El regidor chicharrero dio estas declaraciones en el Templo Masónico de la capital, tras la firma de un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno central para recuperar los elementos de la masonería que fueron sustraídos durante el franquismo y trasladados al Archivo de Salamanca, acto en el que también se anunció la incoación de la declaración de este histórico edificio como Lugar de la Memoria Histórica.

“Lo que yo digo es que se aplique la ley tal y como está escrita. Pero tengo la impresión de que, por las sentencias judiciales que ha habido, no se aplicó la ley como ésta exige", comentó Bermúdez con respecto a la eliminación del monumento a Franco de la avenida de Anaga.

El regidor recuerda que la Ley de Memoria Histórica establece que si un elemento escultórico tiene valores artísticos, éste se puede proteger o resignificar. Recordó que, actualmente, el Gobierno canario está tramitando la declaración como BIC (Bien de Interés Cultural) del monumento, solicitada por el Cabildo para cumplir una sentencia judicial.