Santa Cruz recupera el hotel de la Rambla: el Contemporáneo se abre a la ciudad con tardeos, fiestas temáticas y restaurante

Santa Cruz de Tenerife recupera el hotel de la Rambla. El Contemporáneo vuelve a abrir sus puertas, este viernes, 9 de enero, tras más de un año de obras y una inversión de 16 millones de euros, realizada por Barceló Hotel Group. Y lo hace, según destacó el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), durante una visita al establecimiento, no sólo como un alojamiento turístico totalmente renovado y nuevo, sino también como un hotel que "se abrirá a la ciudad, a residentes y visitantes, con numerosas actividades". Entre estas se encuentran la celebración de ocho fiestas temáticas al año en su terraza (B·Heaven Macusamba), tardeos los jueves y la propuesta gastronómica del restaurante Sanabria Típicamente Santa Cruz, firmada por los Hermanos Padrón, "referentes de la alta cocina canaria, que reinterpretarán platos antiguos de restaurantes de la capital ya cerrados".

Visita institucional al Hotel Contemporáneo. / El Día

"La reapertura de este hotel tan emblemático para la ciudad, construido en 1952, supone una mejora de la oferta hotelera de nuestro municipio y nos posiciona mucho mejor como destino de turismo urbano. Pero también supone un nuevo espacio donde pasarán cosas para la ciudad", manifestó el regidor. Éste resaltó que se ha llevado a cabo una renovación completa del establecimiento, "pues no tiene nada que ver con lo que era antes, mejorando el servicio para los clientes y también abriéndose a la ciudadanía".

Más estrellas

Con las obras de restauración, el Hotel Contemporáneo ha perdido 15 habitaciones, pasando de 150 a 135, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y del alojamiento, lo que le ha permitido alcanzar las cuatro estrellas (hasta ahora tenía tres). Así lo señaló la directora Regional de Canarias, Cabo Verde y Madeira de Barceló Hotel Group, Pilar Parejo, quien informó de que la reapertura del establecimiento ha supuesto la creación de casi una veintena de puestos de trabajo más, pasando de los 45 empleados que tenía anteriormente a 65.

Parejo comentó que los trabajos han consistido en la reforma integral de uno de los edificios más icónicos del paisaje urbano de Santa Cruz de Tenerife. Recordó que el hotel se ubica en un inmueble proyectado por el arquitecto tinerfeño Félix Sáenz Marrero, cuya arquitectura se inscribe en el estilo racionalista característico de mediados del siglo XX en Canarias. En un principio, el edifico fue concebido como un bloque residencial de ocho plantas. Se convirtió en hotel en 1986 y en 2013 comenzó su etapa bajo la gestión de Barceló Hotel Group.

Hoteles en Santa Cruz

El Hotel Contemporáneo abrirá este viernes sus puertas recibiendo a los primeros 80 clientes, que forman parte de la orquesta de Televisión Española. De esta forma, se suma a los 24 establecimientos hoteleros que existen en la actualidad en Santa Cruz de Tenerife. Recientemente también se puso en marcha, en la plaza del Chicharro, un nuevo hotel, Taro, de una treintena de habitaciones.

"Hemos conseguido incrementar la ocupación de los hoteles de Santa Cruz de Tenerife, por lo que siempre será bienvenida la inversión en alojamientos turísticos que creen empleo y que nos posicionen en el turismo urbano", apuntó el alcalde de la capital chicharrera.