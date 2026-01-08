Los chicharreros, reacios a pagar por aparcar en la calle: Santa Cruz finaliza la segunda consulta pública de las zonas verdes y azules

Los chicharreros se muestran reacios a pagar por aparcar en la calle. La mayoría de los ciudadanos que han participado en la segunda consulta pública para elaborar la nueva ordenanza que regulará las zonas verdes y azules en Santa Cruz de Tenerife, finalizada el 1 de enero, rechaza su implantación. En concreto, el 70% de las aportaciones son contrarias a la puesta en marcha de esta medida y el resto, el 30%, considera que dicha ordenanza sí es completamente necesaria.

El Ayuntamiento capitalino abrió, el 1 de diciembre de 2025, una segunda consulta pública sobre las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), debido a la escasa participación registrada en la primera, que tuvo lugar entre febrero y marzo del año pasado. En esta ocasión, se han registrado una treintena de comentarios, que han realizado ciudadanos de manera particular y también asociaciones de vecinos, como La Arboleda.

Los vecinos que rechazan la implantación de las zonas verdes y azules en Santa Cruz, que tendrán limitación horaria y en las que se tendrá que pagar por aparcar, proponen la creación de más plazas de estacionamiento gratuitas en la capital. Incluso, se plantea habilitar grandes parking disuasorios en las afueras del centro, como, por ejemplo, en los terrenos que hoy ocupa la Refinería y en los que está prevista una nueva ciudad.

Por otro lado, los vecinos que sí apoyan la implantación de esta medida alegan que ésta ya se aplica, con éxito, en otras ciudades europeas y que es la solución para resolver el déficit de aparcamiento en Santa Cruz.

Plazos

Una vez finalizada esta segunda consulta pública, y según explica el área de Movilidad, que dirige la edil Evelyn Alonso (CC), se elaborará un informe técnico sobre las aportaciones recibidas. A continuación, se redactarán el borrador de la nueva ordenanza y todos aquellos documentos que deben acompañarla, "como la memoria de análisis de impacto normativo". Cuando se realice el proyecto de ordenanza, ésta se someterá a información pública y se podrán presentar alegaciones. La previsión inicial del Ayuntamiento era que la aprobación definitiva de la nueva ordenanza se produjera antes de terminar 2025, para ya en 2026 comenzar a implantar las zonas verdes y azueles. Pero debido a que se decidió realizar una segunda consulta pública, habrá que esperar un poco más.

Total de plazas afectadas

En Santa Cruz de Tenerife, este nuevo sistema de limitación horaria y pago por aparcar en la calle se implantará en 15.382 de las 65.141 plazas de estacionamiento existentes en las vías del municipio, es decir, en el 23,6% del total. En éstas, los conductores tendrán que abonar una tarifa para poder estacionar sus vehículos. Y, además, lo tendrán que hacer con un límite de tiempo.

Zonas verdes

En las plazas de aparcamiento de las zonas verdes, los residentes tendrán preferencia, no se les impondrá limitación horaria y tampoco tendrán que pagar. El resto de conductores sólo podrá dejar el coche en estas plazas durante una hora, aproximadamente, y abonarán una tarifa mayor que la de las azules, "prácticamente el doble", de unos 3 ó 4 euros. En una primera fase, se habilitarán 6.070 plazas verdes, en zonas como Residencial Anaga, El Toscal-Centro o Cabo Llanos, y en una segunda fase, se habilitarán 4.798 estacionamientos, que estarán situados en La Salud, El Perú y Villa Ascensión-Cuesta Piedra.

Zonas azules

En las plazas de aparcamiento de las zonas azules, todos los conductores, sean residentes o no, tendrán que pagar una tarifa por dejar el coche, que oscilará entre 1 y 2 euros la hora. Éstas tendrán una limitación horaria de aproximadamente dos horas. En una primera fase, se convertirán en zonas azules 3.878 plazas, que se ubicarán, entre otras zonas, en Residencial Anaga, Toscal-Centro, Duggi, La Salle y Cabo Llanos. En una segunda fase, se habilitarán 636 aparcamientos. Estarán ubicados en La Salu y El Perú.

Comentarios a favor

Los vecinos que sí apoyan la implantación de las zonas verdes y azules consideran que la ciudad necesita una solución urgente para paliar el déficit de aparcamiento. "Santa Cruz de Tenerife es la única capital de provincia, en todo el territorio español, que no tiene Zonas de Estacionamiento Regulado. La mayoría de los aparcamientos en superficie que tiene el centro de la ciudad son para coches que están parados de lunes a viernes, y que se solo se utilizan los fines de semana. En necesario crear zonas azules y verdes", apunta uno de los participantes.

Comentarios en contra

Aquellos que rechazan las ZER aseguran que esta medida sólo tiene un objetivo recaudatorio, mediante las multas que se interpondrán a los ciudadanos. "Los negocios de la zona de Salamanca-Uruguay opinan que la implantación de la zona azul supone un claro desincentivo para que los clientes visiten las zonas de pequeño comercio y perjudicará a las ventas. Y en esta parte de la ciudad se han eliminado ya numerosos aparcamientos para los vecinos", comenta la Asociación La Arboleda.