Cansados de limpiar las heces de los perros en los centros comerciales de Santa Cruz: personal de limpieza convoca una manifestación

"Cansados" de limpiar y recoger las heces de las mascotas, los trabajadores del servicio de limpieza de El Corte Inglés situado en Santa Cruz de Tenerife, del que se encarga la empresa Eulen, han dado un golpe sobre la mesa. Éstos han convocado una manifestación para este sábado, 10 de enero, en las puertas del citado establecimiento, a partir de las 10:00 de la mañana, para exigir una solución "inmediata". Indican que esta situación se extiende al resto de centros comerciales de la capital, pero, y según señalan, han sido ellos los que han decidido dar un paso adelante para acabar con esta problemática.

Los trabajadores han planteado a El Corte Inglés una serie de propuestas, como el reparto de bolsas y pañuelos en la entrada del establecimiento para que los dueños recojan y limpien los excrementos; la colocación de carteles grandes en los que se conciencie a la población; el reparto de "carritos" para el transporte de los animales dentro de los centros comerciales; y la comunicación constante por megafonía "de que la responsabilidad es de los propietarios de las mascotas".

"Llevamos luchando contra esto y pidiendo soluciones desde hace varios años, pero nadie nos hace caso. Los que tienen que hacer algo son los responsables de los centros comerciales; deben implantar una serie de medidas para que esto no siga ocurriendo. Ya tenemos bastante con nuestro trabajo diario, como para también tener que limpiar y recoger los excrementos de los animales", se señala desde Comisiones Obreras (CC OO).

El Corte Inglés apuntan que los perros acceden a los centros comerciales bajo la responsabilidad y control de su dueño, que "es quien hace dejación cuando el perro ensucia". Recuerda que los grandes establecimientos pueden acoger perros, pero con unas condiciones. Entre éstas se encuentran que no pueden acceder a zonas dedicadas a la manipulación de alimentos; deben de estar identificados y bajo control, con correa y bozal "cuando corresponda"; y los propietarios necesitan seguro de responsabilidad civil y garantizar el bienestar e higiene del animal.