Santa Cruz busca psicólogos y graduados sociales

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife busca psicólogos y graduados sociales. El Consistorio chicharrero convoca oposiciones para la cobertura, mediante funcionarios de carrera, de tres plazas de graduado social, incluidas en la oferta de empleo público de 2023, y de tres plazas de psicólogo, incluidas en las ofertas de empleo público de los años 2023 y 2025.

Para ambos casos, el proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición. Se realizarán tres pruebas en cada una de las convocatorias, una de naturaleza práctica y dos teóricas. La primera consistirá en un examen tipo test sobre las materias generales y la segunda, en un examen de desarrollo de dos temas de las materias específicas. Toda la información sobre estas oposiciones se encuentra en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de las fechas 24 de diciembre y 7 de enero, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Graduado social

Para poder participar en esta oposición, los interesados deben contar con el título académico de diplomado en Relaciones Laborales o título de grado correspondiente. Asimismo, deberán abonar la tasa de examen correspondiente, que en este caso asciende a 24,99 euros. Las solicitudes, cuyo impreso puede obtenerse en la sede electrónica municipal, deberán presentarse, por internet o en las oficinas de atención ciudadana, como la ubicada en el parque de La Granja, en un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ésta se publicó el 5 de enero.

La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse el primer ejercicio del proceso selectivo se hará público a través de la resolución por la cual se apruebe la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. Los exámenes versarán sobre un total de 60 temas, de los que 12 corresponden a materias comunes y 48, a materias específicas. Entre éstas últimas se encuentran El Derecho del Trabajo, El personal laboral al servicio de las administraciones públicas, El contrato de trabajo o El sistema español de Seguridad Social.

En la fase de concurso, se valorarán los méritos de los participantes que hayan superado todos los exámenes. Una vez finalizado el proceso selectivo, el órgano competente en materia de personal también podrá aprobar la configuración de listas de reserva para cubrir necesidades de carácter temporal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus organismos autónomos.

Psicólogo

Para poder participar en esta oposición, los interesados deben contar con el título académico de licenciado en Psicología o del título de grado correspondiente. Asimismo, deberán abonar la tasa de examen correspondiente, que en este caso asciende a 25,50 euros. Las instrucciones para obtener la carta de pago y cómo abonarla se encuentran en la sede electrónica municipal.

Las solicitudes, cuyo impreso puede obtenerse en la sede electrónica municipal, deberán presentarse, por internet o en las oficinas de atención ciudadana, como la ubicada en el parque de La Granja, en un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ésta se producirá en los próximos días.

La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse el primer ejercicio del proceso selectivo se hará público a través de la resolución por la cual se apruebe la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. Los exámenes versarán sobre un total de 90 temas, de los que 18 corresponden a materias comunes y 72, a materias específicas. Entre éstas últimas se encuentran Los centros de Servicios Sociales; Intervención en psicoterapia infanto-juvenil a través del juego; Violencia sexual intrafamiliar; Atención temprana; Valoración en intervención ante conductas suicidas y Desarrollo evolutivo en la etapa adulta. En la fase de concurso, se valorarán los méritos de los participantes que hayan superado todos los exámenes.