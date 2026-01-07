Este es el origen canario de una de las fiestas más grandes de Perú

En las orillas del mar, allá por el siglo XIV, los primeros pobladores que habitaron la isla de Tenerife encontraron una imagen que marcaría el devenir de siglos: una figura femenina que identificaron como Chaxiraxi, la madre de los dioses. Aquella talla, llegada misteriosamente a la playa de Chimisay, pasaría luego a ser cristianizada bajo el nombre de Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias y símbolo mestizo por excelencia.

Lo que pocos saben es que una de las celebraciones más importantes de Perú tiene su origen en esta historia atlántica. Tal como recuerda el profesor de Historia Luis Cabrera, más conocido en redes como @historiaparagandules, la figura de la Candelaria viajó desde las islas hasta los Andes a bordo de las rutas coloniales del siglo XVI.

De Tenerife al lago Titicaca

“Durante el siglo XVI, Canarias fue una escala habitual en el camino hacia América”, explica Cabrera. Y es precisamente en 1583 cuando hay constancia de la presencia de la imagen mariana en el altiplano peruano, concretamente en Huancané, una ciudad ribereña del lago Titicaca.

Pero fue en la ciudad de Puno donde el culto adquirió una dimensión masiva y simbólica. A finales del siglo XVIII, en pleno conflicto con las tropas indígenas lideradas por Túpac Amaru II, los vecinos de la ciudad, cercada y atemorizada, sacaron en procesión a la Virgen de la Candelaria para pedir protección. Las tropas rebeldes se retiraron poco después, lo que consolidó a la Virgen como patrona de la ciudad.

Patrimonio de la humanidad y explosión cultural

Desde entonces, la devoción no ha hecho sino crecer. Cada mes de febrero, más de 100.000 danzantes, 10.000 músicos y decenas de miles de artesanos y vecinos convierten la ciudad de Puno en un hervidero de música, color y espiritualidad. La festividad incluye novenas, procesiones, concursos, veladas y coreografías espectaculares que combinan lo quechua, lo aimara y lo mestizo.

En 2014, la UNESCO declaró la celebración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo no solo su importancia religiosa, sino su riqueza folclórica, artística y simbólica. La Virgen que antaño apareció en Tenerife se ha convertido en puente entre culturas, ritos y continentes.